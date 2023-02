Las candidaturas para 2024 y el presidente

En México experimentamos un extraño fenómeno político: el presidente de la República tiene niveles de aceptación relativamente altos, mientras que sus resultados están reprobados. Los números de una encuesta de El Financiero (2/02/2023) son: AMLO tiene 54% de aprobación, pero sus resultados bajaron de 45% a 39%; las opiniones favorables en economía están en 31%, en combate a la corrupción en 35%, en seguridad en 26%. Por lo pronto, las percepciones negativas parece que no afectan el escenario de continuidad de Morena a la Presidencia para 2024, como lo muestra otra medición.

En una encuesta de El País (16/02/2023), la empresa Enkoll señala que el problema más importante es la inseguridad (44%), y se mantiene igual que las mediciones previas de agosto y noviembre. En este ejercicio se mide el nivel de conocimiento y las preferencias para Morena y para la oposición. La opinión positiva más alta la tiene Sheinbaum con 67%, seguida de Colosio (alcalde de Monterrey), con tiene 57%, y Ebrard, con 55%; en el cuarto sitio está Fernández Noroña. En las preferencias para Morena puntea la jefa de Gobierno con 34% en preferencia efectiva; el canciller tiene sólo 20%, es decir, 14 puntos por debajo. Muy lejanos quedan Monreal y Fernández Noroña con 11 puntos y el secretario de Gobernación con 5%. Sin embargo, aún pueden darse movimientos, ya sea para ratificar estos números, o para modificarlos. Al menos dos factores definirán las próximas mediciones, por una parte, la evolución de las opiniones negativas que hoy tienen las políticas públicas y, por la otra, la intensificación de la lucha por el poder entre el oficialismo y las oposiciones.

En la cancha opositora, la encuesta de El País señala que, por partidos, en el panismo puntea Lilly Téllez con un 30% (aunque usted no lo crea), seguida de Anaya (28%), Zavala (22%) y Creel (20%). En el PRI puntea Paredes con 41%, seguida de Ruiz Massieu (24%), De la Madrid (21%) y Murat (14%). En Movimiento Ciudadano puntea Colosio con 57% y muy abajo está García (17%), Alfaro (14%) y Dante (12%).

Cuando se establecen las comparaciones entre las alianzas se ven con mucha claridad los niveles de competencia, Morena y sus aliados prácticamente doblan la intención del voto del segundo lugar, ya sea con Sheinbaum (57%) o Ebrard (55%). La encuesta establece tres candidaturas: la alianza morenista, movimiento ciudadano que se ubica en segundo lugar por Colosio (entre 23 y 24%) y en tercer lugar la alianza PRI, PAN y PRD, con Anaya entre 17 y 20%, o Téllez con 23%. Un dato más es la imagen negativa, por el partido que nunca votaría, en donde gana el PRI con un 53%, el PAN con 17%, Morena con 11%.

Con estos datos se ve que Morena tiene una amplia ventaja sobre las oposiciones, y que toda la trama del Plan B de reforma electoral es una enorme pantalla de humo para generar un conflicto gratuito. Como dijo AMLO, si la reforma se cancela en la SCJN, no pasa nada; de la misma forma, sin reforma tampoco hubiera pasado nada. Extraña situación. Por otra parte, las reformas electorales de AMLO han generado un efecto no buscado, darle a la oposición partidista una causa común, la defensa del INE. Sin reforma, quizá la alianza Va por México tendría hoy más problemas para reactivarse. Al mismo tiempo, con los dos ejercicios de medición podemos ver que la reprobación del actual gobierno en políticas claves para el país abre una oportunidad que la oposición no ha sabido aprovechar para posicionarse, porque hasta el momento lo único que se ve en esa parte del escenario es una posición anti 4T, pero no hay proyecto alternativo, incluso el documento de “Un punto de partida”, muy cercano a MC, es extremadamente pobre. Si observamos las candidaturas, se ve que Morena tiene dos alternativas muy fuertes y un método de elección. En la otra parte, no hay un liderazgo claro, ni un método de selección, salvo un pobre arreglo elitista. Esta historia de candidaturas continuará…

Investigador del CIESAS.

@AzizNassif