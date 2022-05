El filósofo surcoreano que vive y enseña en Berlín, Byung-Chul Han, se ha convertido en una referencia importante en nuestro complejo mundo actual. A través de textos breves, pero de gran profundidad, analiza el universo digital, el trabajo, las redes sociales, el poder, la violencia, etcétera. Algunos de sus títulos son: No-Cosas; La sociedad del cansancio; La sociedad de la transparencia; En el Enjambre; Topología de la Violencia y muchos otros. Ahora acaba de publicar Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia, sobre la nueva dominación del paradigma digital.

1.- El régimen de la información. Para Han hay un cambio en el régimen de dominación, pasamos de lo disciplinario y la biopolítica, de la que habló Foucault, a un régimen de la información, en donde dominan los algoritmos y la inteligencia artificial. Estamos en un capitalismo de la información y de la vigilancia. En este régimen el poder no da órdenes, hay una supuesta libertad; la digitalización de la vida social, que se aceleró de forma impresionante con el encierro en la pandemia, ha producido distorsiones muy fuertes en el sistema democrático.

2.- El fin de la acción comunicativa. Para Han ha terminado el paradigma que planteó Habermas. Atravesamos el paso de la mediocracia a los medios digitales, lo cual ha llevado a un cambio en la esfera pública, se han modificado las prácticas del conocimiento y la temporalidad, estamos en un mundo fugaz, en un aceleramiento cotidiano, no se prefieren los mejores argumentos, sino los más atractivos. Entramos al universo de las noticias falsas (fake news). La crisis de la democracia es la comunicación sin comunidad, la crisis de la escucha, dice el autor.

3.- La racionalidad digital. Los algoritmos sustituyen a los argumentos. Los individuos proporcionan información sobre sus gustos y preferencias, y eso cambia el tipo de régimen; antes se tenía información demográfica, pero ahora es información psicográfica. Según Han existe una enorme fragmentación social y cada grupo, cada tribu, recibe mensajes diferentes. Las redes son la infraestructura para la circulación de las distorsiones. Aquí se ubican los discursos del odio, la difamación y las falsedades. Los tuits, los memes, los bots, los trols, se han convertido en los vehículos para circular por las autopistas de la información que son las redes sociales. Esos espacios se mueven bajo los ropajes de la libertad de las personas, pero son tribus, les llama Han, que han reforzado sus identidades y su pertenencia, como el terreno propicio para las teorías conspirativas, para las divisiones sociales y la polarización política.

4.- La crisis de la verdad. A lo largo del texto Han dialoga con Habermas, Hannah Arendt, Nietzsche, entre otros, y se mete a los problemas de la posmodernidad, a la crisis de los relatos y el fin de las grandes historias, una problemática que no es nueva, pero que él la vincula con la infocracia. Las identidades y las informaciones dan un sentido bipolar a los relatos y eliminan la complejidad. El régimen de la información desplaza a la verdad, basada en hechos, experiencias y conocimiento, fundamental de las democracias. Con la infocracia se acaba la escucha del otro, la búsqueda de consensos y la representación, todo lo cual necesita de tiempo para realizarse, pero la infocracia es fugaz. La política, dice Han, es un juego de poder que se limita por las verdades que crean los espacios comunes. No se trata de que las fake news sean solo mentiras y de que políticos como Trump, sean solo mentirosos. Lo más grave es que hay una completa desconexión con la verdad. No hay ningún interés en los hechos, la factualidad no existe en la infocracia.

Este nuevo régimen de la información modifica y afecta la forma de hacer campañas electorales, el tipo de liderazgo político y los objetivos de una democracia representativa. Con la infocracia podemos entender los fenómenos de la polarización y los liderazgos populistas. Un libro necesario para entender la crisis de las democracias. Cualquier semejanza con nuestra realidad, no es mera coincidencia. Han concluye con esta frase: “La verdad se desintegra en polvo informativo arrastrada por el viento digital”…

Investigador del CIESAS

@AzizNassif