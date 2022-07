2024, destapados y dedazos

La lucha por el poder en México siempre ha tenido una cita con los rituales del presidencialismo. A medida que se acerca la sucesión presidencial en términos de la ley, el país entra en una dinámica de apuestas, aproximaciones, encuestas, chismes y, ahora, por supuesto, de ejércitos de bots y trolls en las redes sociales.

Jorge G. Castañeda acaba de publicar en la revista Nexos de julio un texto sobre el tema sucesorio: “La herencia 2024. Miserias del tapadismo a la intemperie”. Castañeda es autor de un libro, La herencia, en donde entrevista a cuatro expresidentes para conocer la mecánica del destape y del dedazo. Sin duda, estos ejercicios forman parte de nuestra cultura política más profunda. Las preguntas hoy en día pueden ser: ¿cómo han cambiado esos ejercicios?, ¿qué podemos esperar en próximos meses de esas luchas por el poder?

En efecto, como ha dicho AMLO, ya no hay tapados, porque el mismo presidente se encargó de presentar la lista y jugar con el término de “corcholatas”. Lo que sí sigue vigente es el dedazo, como esa voluntad de poder a la que ningún presidente ha renunciado, y AMLO tampoco lo hará. Castañeda establece dos mecanismos del dedazo, por decisión y por descarte, primeras y segundas opciones. En los imaginarios políticos que alimentan el juego sucesorio hay tres precandidatos del oficialismo, en primer lugar, Claudia Sheinbaum, que parece estar muy cerca de las preferencias del presidente como su carta por decisión y con mayor garantía de continuidad. Luego está Marcelo Ebrard, quién desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha posicionado como un candidato por descarte, según Castañeda; igualmente está el tercer sitio para Adán Augusto, secretario de Gobernación, como segunda o tercera opción. En esa lista no aparece nadie más a tomar en serio, como Ricardo Monreal, que ha levantado la mano, así como otros nombres que ha mencionado AMLO, pero que son melodía de acompañamiento.

Entre nuevos y viejos rituales la sucesión de 2024 tiene singularidades, veamos algunas en un ejercicio de siete factores: 1) La idea de que la lucha por el poder y el próximo presidente (a) saldrá del partido gobernante, Morena, como lo más probable. 2) Que las oposiciones todavía no han dado pasos importantes para informar a sus votantes de lo que harán, si van o no en alianza, y quiénes formarían la lista de posibles candidaturas, a pesar de que varios han levantado la mano. 3) Que Morena puede sufrir una ruptura interna cuyas consecuencias son impredecibles, pero que lo debilitaría electoralmente. 4) Que la dinámica de actos de Morena, que se visten de asambleas informativas, son en realidad actos anticipados de campaña y ya empezaron a ser sancionados por la autoridad. 5) Que los métodos de elección de las candidaturas no muestran avances democráticos, porque siguen siendo decisiones de las élites que controlan los partidos y, en el caso de Morena, una decisión del presidente de la República. 6) Que las dos encuestas que planea realizar Morena no son una vía democrática, sino de mercadotecnia política, lo cual le deja a AMLO todo el poder de decisión. 7) Que resulta lamentable que la democracia mexicana, hasta la fecha, no haya generado un método de elecciones primarias para elegir candidaturas.

Todavía faltan muchas de las piezas que formarán el proceso de la sucesión presidencial, apenas estamos en los prólogos. Veremos qué sucederá con la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo, ¿habrá cambio de reglas del juego? Veremos lo que pase con la renovación de cuatro consejeros electorales en el INE en abril de 2023. Veremos qué pasa con las dos gubernaturas que se renovarán en 2023, Estado de México y Coahuila. Veremos también, cómo evolucionan las variables importantes que afectan las decisiones sobre el voto, como el comportamiento económico, la inflación y la inseguridad. Veremos el contexto internacional de la guerra en Ucrania y los precios de los alimentos y el petróleo, y la posible recesión en Estados Unidos. Pero, mientras tanto, lo más importante será observar cómo seguirá la lucha por el poder entre las “corcholatas” de AMLO…

Investigador del CIESAS.

