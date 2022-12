La UNAM: acercando la ciencia y la tecnología a los jóvenes

Mi nombre es Alan Poisot Palacios. Soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Tecnología en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla (ENES-J), de la UNAM.

Mi interés por la ciencia ha existido desde chico, pero aumentó drásticamente durante la preparatoria, pues en esta época participé y gané medallas en diversas olimpiadas de ciencias a nivel nacional —organizadas en parte por profesores de la UNAM– e internacional. Esto me permitió conocer a profundidad distintas áreas de estudio, así como ver que ninguna disciplina científica es independiente del resto.

Mi primer acercamiento a la ENES-J ocurrió durante la preparatoria, cuando mi maestra Ana Laura Pinedo —entonces estudiante de doctorado en el Instituto de Neurobiología del mismo campus— me invitó a realizar una estancia de investigación con el doctor Victor de Lafuente. Ahí creció mi interés por la investigación, ya que apliqué mis conocimientos de programación para estudiar un problema biológico y me volví consciente de la importancia del trabajo interdisciplinario en la ciencia. Adicionalmente me percaté de la apertura que tienen los investigadores de la UNAM para que los alumnos participen en la investigación, lo cual fomenta el estudio de la ciencia.

Posteriormente ingresé a la licenciatura en Tecnología, porque es una carrera multidisciplinaria y enfocada en la investigación. Creo que la UNAM realiza un excelente trabajo al innovar con carreras que ayudan a resolver problemas actuales con nuevas perspectivas, como las licenciaturas que ofrece la ENES-J. Además, los investigadores que imparten las clases nos acercan a la labor de la investigación científica y así podemos conocer los temas de frontera desde una edad temprana. Todo esto se ve potenciado gracias a la loable labor de la Fundación UNAM, pues apoya a los estudiantes que lo necesitan y les da la oportunidad de acceder a una educación superior de talla internacional. Asimismo, enriquece la experiencia universitaria al organizar eventos culturales y otorgar becas de intercambio al extranjero.

En marzo pasado, nos invitaron a participar en el Concurso Nacional de Robótica y Tecnología, Robotics International Summit (RIS) 2022; mi compañera Sofía Palacios Cuevas —quien cursa el quinto semestre de la licenciatura en Tecnología— y yo decidimos realizar un proyecto para concursar en la categoría Tecnología Aplicada. Nos propusimos crear un proyecto accesible y útil, por lo que aplicamos los conocimientos de computación obtenidos durante la carrera y creamos un sistema de bajo costo para el análisis en 3D del movimiento humano. Este sistema consiste en una PC con dos o tres webcams que capturan en video un movimiento desde distintos ángulos; este video es procesado por una inteligencia artificial que rastrea los puntos de interés y finalmente se triangula la posición en 3D de cada punto.

Agradezco a Sofía Palacios por trabajar conmigo en este proyecto y a los doctores Ulises Olivares y Jesús Emmanuel Solís por guiarnos; a Astrid Palacios, por ayudarnos como sujeto de pruebas; a mi familia, amigos, profesores, compañeros y a la UNAM por apoyarme durante todo mi trayecto universitario. Finalmente quiero agradecer a FUNAM por darme esta oportunidad de compartir mis experiencias.



Ganador del Concurso Nacional de Robótica y Tecnología ris 2022 y del Premio Estatal de la Juventud Querétaro 2019, categoría Logro Académico