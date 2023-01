Como no fueran tangos -por aquello de las tragedias- no se entiende a la jefa de gobierno cantando y sonriendo en un vagón del metro como si nada hubiera pasado. Contexto: en los últimos ocho años, se han sucedido 612 eventos entre incidentes, accidentes y francas tragedias; de ellos, mas del 70% solo en esta administración. Récord en la historia del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Y…Claudia ¡canta!

El 20 de octubre de 1975, sin la tecnología ni los sistemas actuales de comunicación, se escribió con letras rojas la tragedia mas grande de que se tenga memoria en el Metro. El choque de varios vagones dejó 31 familias de luto y 70 heridos. Hubieron de pasar 46 años de incidentes menores para que el pánico volviera a sentar sus reales…al parecer para no irse. Tres tragedias después, hay 27 almas y mas de dos centenares de heridos con daños físicos y psicológicos sobre la cabeza y conciencia de la jefa de gobierno.

Y…Claudia ¡canta!

¿Cómo no sentir miedo cuando se desatendieron decenas de reportes de fallas previo a la caída de la línea 12 en 2021? ¿cómo no temblar de pánico si de acuerdo con Víctor Alvarado, Ingeniero en Transporte por el Instituto Politécnico Nacional los vagones 424/469 y 414/415, (presuntamente los que se estrellaron el 07 de enero) habían salido y entrado a taller entre 2012 y 2021 casi 1500 y 930 veces respectivamente, mayoritariamente por fallas en el sistema de freno/tracción y los dejaron seguir funcionando? ¿Cómo hace la gente que siente flojas las vías, ve las grietas en las columnas, vive un incendio o la separación de vagones para no tener pesadillas? ¿Cómo abordar sin terror el vagón que puede ser tu último destino? Así, con miedo, pánico, pesadillas y terror viven muchos usuarios del Metro.

Y…Claudia ¡canta!.

El presidente de México, legisladores de MORENA y las y los gobernadores de MORENA, rugen al unísono “es compló”, y arropan a la aplastada corcholata. ¡Que acuda la Guardia Nacional de inmediato aunque no sea esa su función! ¡Que amplíe la Guardia Nacional su quehacer a los talleres de mantenimiento, no vaya a ser que sean los malvados y boicoteros trabajadores quienes fraguan el sabotaje! Que quede claro, la víctima es ella. No importa que aun los heridos no hayan cicatrizado, que aun se llore y extrañe a los muertos, la víctima es ella y las huestes se desgarrarán ante quien sea para que la relatoría se convierta en realidad. Tantita vergüenza.

Y, Claudia canta.

Según cifras y declaraciones de “México Evalúa”, 2022 aunque hubo un incremento en el presupuesto total del Sistema Colectivo Metro de 15% respecto a 2021, a septiembre de 2022 el gasto efectivo disminuyó en 13% respecto al mismo periodo del año anterior. De hecho, el tercer peritaje de la empresa Det Norske Veritas relativo a la caída del Metro en 2021, indicó como una de las causas Falta de Mantenimiento y no se aprendió la lección; al tercer trimestre de 2022 “el gasto en la partida de Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores fue de 201 millones de pesos, 59% inferior al del mismo periodo de 2021 y el peor monto del que se tenga registro desde 2017”.

Y, Claudia canta.

La jefa de gobierno capaz, preparada, formal y mesurada ha perdido el piso. La discreta ingeniera física no tiene en la cabeza hoy por hoy mas, que la fijación de ganar la encuesta para ser candidata. Pero ante tanta muerte y caos, su aspiración -legítima por cierto- de llevar las riendas del país, se estrella como se estrellaron los trenes, se cae como se cayó la línea 12, se obscurece como se obscureció la estación Polanco.

Y, Claudia canta.

No es poniendo al ejército a analizar latas en las vías como va a salir de esta. La falta de mantenimiento también es corrupción.

Ya no cantes, Claudia…¡gobierna!