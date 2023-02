El pasado lunes 30 de enero se dio a conocer otro proyecto más que abona al debate de las ideas y la propuesta para un México próspero. Tuve la oportunidad de asistir, como lo hice en el arranque del Frente Cívico Nacional y en el relanzamiento de Unidos por México. Valoro y reconozco el esfuerzo de muchas personas para consolidar propuestas que apunten a la participación ciudadana en la política del país y, especialmente, en la defensa de la democracia y las instituciones.

En los grupos que se han formado hay, sin duda, expertos en todos los temas: empresarios que saben generar empleos y riqueza; académicos que le apuestan a la formación humana; periodistas que impulsan las voces críticas; deportistas que han destacado en sus trayectorias; ambientalistas que defienden nuestro entorno; científicos que creen en los datos duros, y políticos que han sido cabezas en sus partidos o que han dedicado parte de su vida a la administración pública.

En los 27 años que tengo de hacer política, he tenido contacto con muchos de ellos. Varios han sido un referente para abordar los temas públicos en el ámbito legislativo o en el ejecutivo donde me he desarrollado. Estoy convencida que todos y todas, con sus luces y sombras, están preocupados por el rumbo que lleva el país, en este vertiginoso descenso al que nos ha llevado, en tan solo cuatro años, Andrés Manuel López Obrador. Y no, no estoy diciendo que todo era perfecto. Mucho había que corregir, pero lo cierto es que como nunca, en esta época moderna, estamos al borde del precipicio en salud, educación, seguridad, economía, transparencia, cultura y un largo etcétera.

Sin embargo, me parece fundamental prender las alertas sobre la narrativa que hoy se utiliza para arribar al ejercicio del poder público. En todos los foros a los que he acudido, invariablemente partidos políticos y ciudadanos, en carriles paralelos, caen en la conversación que se dicta desde Palacio Nacional, como si la simple mezcla “manchara el plumaje de unos con el lodo de otros”. En la generalización, hay factores que no pueden seguir marcando ese rumbo:

1. Si eres militante de un partido político, ¿entonces no eres ciudadano?

2. Si eres ciudadano, ¿no puedes militar en un partido político?

3. Los ciudadanos que no militan, pero pretenden incidir en las decisiones públicas, ¿no hacen política?

Cada uno tendrá que responderse estas preguntas. En lo personal, me parece que es un equívoco negar lo que somos y lo que pretendemos, y una mala práctica pelear por las paternidades sobre las buenas ideas y excluir a quienes tienen una visión distinta de hacer las cosas.

El irrelevante papel que están desempeñando las dirigencias nacionales de los partidos políticos, incluyendo el oficial, nos está llevando, a militantes y a la sociedad, a buscar espacios en los que se puedan aportar talentos, ideas, proyectos y sueños que nos permitan construir el porvenir posible, porque sencillamente el sistema de partidos se encuentra colapsado o secuestrado.

