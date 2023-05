Yo puedo, nosotros podemos

Antes que ser político, soy un ciudadano como tú que lees esto. Habito en esta gran ciudad desde que era niño y, más allá de cualquier cuestión de grilla, he aprendido —como tú— a leer a la gente que me rodea. No hay chilanga o chilango que no tenga ese sexto sentido. Y lo que veo es preocupante: gente preocupada, tanto por el presente como por el futuro.

Por eso, me enfocaré en un tema muy importante para cualquier persona: el poder transformar tu comunidad para lograr una sociedad más segura, justa y próspera. Repítelo conmigo: ¡Yo puedo!

Tú, yo, juntas y juntos podemos hacer la diferencia en temas cruciales como la seguridad de las mujeres, la reducción efectiva de la pobreza, la lucha contra la delincuencia, el fomento del empleo, la educación de los niños y el crecimiento de pequeños negocios.

Yo puedo decirte que saber que las mujeres se sienten seguras al caminar por las calles, tengan un trabajo en el que valoren sus esfuerzos y disfruten de su tiempo libre es esencial para construir una sociedad justa. En comunidad, podemos hacer la diferencia para todas las mujeres de nuestra ciudad y para seguir desarrollando programas y políticas para prevenir la violencia doméstica, el acoso sexual, la trata de personas y la discriminación de género en el trabajo.

También puedo decirte que debemos centrarnos en encontrar soluciones efectivas para reducir la pobreza en nuestra comunidad. Podemos trabajar en programas que apoyen a las personas para que consigan empleos bien remunerados y estables. Podemos trabajar en el desarrollo de programas educativos que permitan a los jóvenes adquirir habilidades para el mercado laboral; así como fomentar el emprendimiento para crear nuevas oportunidades de trabajo.

Yo puedo decirte que, si nos enfocamos en el tema de la delincuencia, juntos, podemos hacer la diferencia para crear una sociedad más segura y justa. ¿Algunas opciones? Aumentar la presencia policial en áreas problemáticas y el uso de tecnología de punta para la prevención del delito, son algunas.

Yo puedo decirte que la educación de los niños es una de las formas más efectivas de construir un futuro mejor para nuestra ciudad. Si seguimos enfocándonos en este tema, podemos ayudar a preparar a los niños y jóvenes para tener éxito en el futuro, ¡desde hoy! Sigamos trabajando en programas educativos que fomenten el aprendizaje del inglés y de habilidades computacionales, para que los jóvenes tengan más oportunidades no sólo en el mercado laboral, sino en el mundo globalizado de hoy.

Yo puedo decirte que debemos seguir trabajando en la creación de políticas y programas que atraigan a inversores a nuestra ciudad, ofreciendo incentivos y beneficios para el desarrollo de proyectos empresariales y la creación de empleos. También podemos trabajar en la mejora de la infraestructura, servicios y condiciones de vida, para que nuestra ciudad sea más atractiva para los inversionistas y las empresas. Quienes tienen los recursos para crear empleos, no vienen por las hermosas jacarandas o los paseos en trajinera, vienen si aquí encuentran certeza jurídica, gente capacitada y estabilidad social.

Yo puedo ver que el crecimiento de pequeños negocios es esencial para impulsar la economía de nuestra ciudad. Necesitamos políticas y programas que sigan apoyando a los emprendedores y pequeños empresarios, ofreciendo financiamiento, capacitación, asesoría y oportunidades de networking. Si queremos que la CDMX siga siendo una ciudad innovadora y de vanguardia, tenemos que llevar la tecnología a la vida diaria de las personas con soluciones creativas para sus necesidades.

Yo puedo decirte y proponerte, pero sólo juntos podemos hacer la diferencia.