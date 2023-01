¿6,060 Guardias Nacionales son un exceso?

Ante la aparente recurrencia con la que han acontecido la serie de accidentes suscitados en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en lo que va del año –sí, enero aún ni termina– la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tomó una determinación, para muchos errada, que fue solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador el resguardo de la red del STCM por parte de 6,060 elementos de la Guardia Nacional (GN).

Decisión que se considera equivocada porque para muchos el problema no es evitar eventos atípicos no comprobados (el llamado sabotaje) sino más bien invertir más recursos en el presupuesto destinado a dar mantenimiento a las instalaciones del STCM. Sin embargo, este juicio no halla sustento al revisar la Cuenta Pública de la CDMX; pues al comparar el presupuesto ejercido en 2018 por parte del STCM que ascendió a los $15.5 mil millones de pesos (MMDP) contra, la cifra original programada para este 2023 que asciende a los $19.7 MMDP, notamos que, en realidad, ha tenido un crecimiento del 27 por ciento.

Y si refinamos todavía más las partidas que directamente se encargan de cubrir lo que podemos denominar gasto en mantenimiento del STCM (y no sólo considerar erróneamente el rubro de materiales y suministros como se ha tendido a hacer y difundir), confirmamos la misma tendencia (ver información de la Secretaría de Administración y Finanzas en https://cutt.ly/Y29rZ0Y). Debido a que en 2018 el rubro conjunto de gasto en mantenimiento fue equivalente a los 2.1 mmdp y en 2023 aumentó hasta alcanzar los 3.5 mmdp. Es decir, creció un 64 por ciento.

Entonces, dar solución a este tipo de accidentes no se halla únicamente en continuar aumentando el presupuesto del STCM, pero tampoco se reduce a utilizar de manera desproporcionada a las fuerzas de la GN. Son un exceso los elementos solicitados, para darnos una idea basta recordar que en el año de su creación la GN fue desplegada en ambas fronteras del país con 5,192 elementos. Quienes lograron capturar a un total de casi 78 mil migrantes irregulares en el transcurso de siete meses (Primer Informe de Actividades de la Guardia Nacional, 2019).

La GN tiene por objeto realizar funciones de seguridad pública (Ley de la Guardia Nacional, Art. 5), realizar tareas de investigación e inteligencia (Art. 9) entre otras tantas, mas no desarrollar funciones de tipo técnico que prevengan desperfectos mecánicos y/o eléctricos en los trenes o infraestructura del STCM. El desprendimiento de vagones ocurrido en la estación Polanco tan sólo tres días después del despliegue de la GN en las instalaciones del STCM es prueba de esto.

Por tanto, sería coherente repensar esta decisión o quizás afinar de mejor manera la estrategia de prevención del delito y labores de inteligencia que pueden ejecutar los elementos de la GN. Especialmente porque entre sus actuales 113,883 elementos provenientes de la Sedena, Semar y Policía Federal (Informe Anual de Actividades 2021 de la GN) algunos de estos bien pueden ser ingenieros altamente facultados para realizar las inspecciones preventivas de tipo técnico que requiere el STCM para evitar que sigan presentándose este tipo de accidentes.



[email protected] Profesor de la Facultad de Economía UNAM e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social (CACEPS),