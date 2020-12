“Yo tengo otros datos”: AMLO presenta resultados de encuesta realizada por Segob 

Al señalar que siempre "tiene otros datos", el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la encuesta de la que se refirió ayer en su mensaje a dos años de su gobierno y en donde aseguró que tenía el respaldo de la mayoría de los mexicanos; sin embargo, destacó que el 47.2% de los encuestados consideró que su situación económica en este gobierno está peor, 39% igual y solo 12.8% está mejor.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se trató de una encuesta telefónica realizada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la que consultaron a 2 mil 500 personas.



En la sexta pregunta de la encuesta se preguntó: “En una escala del 0 al 10, donde o significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República?” Señaló que la calificación promedio es de 6.6 y destaca que es mejor que la administración anterior.



En la séptima pregunta de la encuesta “Comparado la actuación del presidente López Obrador ¿en su opinión es mejor o peor que la de Enrique Peña Nieto? El 60% consideró que mejor; Igual 18.8%; pero 17.5% y no sabe o no contestó fue de 3.8%.



En la pregunta “¿Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, usted votaría por que renuncie o que termine su sexenio?”, la encuesta arrojó que el 71.1% está de acuerdo en que continúe; 23% por que renuncie; 2.0% no le importa y no contesto 3.9%.



El mandatario adelantó que periódicamente presentará esta encuesta “para que toda la gente sepa. Claro, como hay libertad, cualquiera puede hacer su encuesta, vamos a dar a conocer periódicamente la nuestra”.





“Ayer di a conocer que hicimos una encuesta el pasado fin de semana y a la pregunta que, si quieres que continúe o renuncie, traemos 71% a favor de que continúe, creo que como 25 en contra y 4 que no se han definido.



“Nosotros la hicimos, ya ven que yo siempre tengo otros datos y pues sabemos bien lo que está sucediendo. Es una encuesta telefónica, no se puede hacer cara a cara, a lo mejor si se hiciera de manera directa nos haría mejor, porque no todos tienen teléfono fijo, solo el 20% deben tener teléfono fijo de los domicilios, en la ciudad como el 70%, pero en Chiapas el 20%, pero esos son datos que ustedes pueden constatar”.



“Como le van a pedir a ¿Cómo se llama? el Instituto este de la Transparencia (Inai) que yo entregue la encuesta y de una vez se la voy a poner aquí, la voy a subir, o sea para que vamos a andar esperando. Cuesta tanto todo eso… mil millones de pesos el Instituto de la Transparencia, tan sencillo que es … presentemos todos los datos”, dijo.



-¿Quién la hizo? Se le preguntó.



- “La Secretaría de Gobernación la hizo, con 2 mil 500 personas, fue telefónica”, detalló.



