“Yo quiero, pero hoy soy gobernadora al 100%”: Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, mantiene la aspiración de convertirse en la candidata del PAN para la elección presidencial de 2024, si su partido así lo decide, demostrar que se puede gobernar de una manera diferente, y replicar las políticas públicas implementadas en su entidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que el gobierno federal no ha generado políticas públicas que impacten de forma positiva a los ciudadanos, a mediano ni a largo plazo. También refirió que se ha concentrado el poder de la República y se ha dejado a un lado el trabajo de los estados y los municipios.

Detalló que no se han cumplido las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de ellas, la desmilitarización del país; en ese sentido, dijo que no se deben cambiar las tareas asignadas al Ejército en la Constitución.

En cuanto a la alianza política del PAN con el PRI y el PRD, enfatizó que sólo se podría volver a conformar si el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, asume sus responsabilidades y acuerdos; de lo contrario, su partido no está dispuesto a mantener la coalición.

A un año de haber iniciado su gubernatura, ¿cuál es el balance general?

—Estamos contentos, más no satisfechos, nos falta mucho por lograr en Chihuahua, pero hasta ahora te puedo decir que tenemos un logro importante, que es el reordenamiento financiero del estado, nos tardamos 10 años para tener un presupuesto balanceado. Lo que pensamos que nos iba a tardar tres años para arreglarlo, esto quiere decir que todos los compromisos que van asumidos en el Presupuesto de Egresos del estado realmente se cumplan.

El domingo participará en el primer foro Cambiemos México. ¿Ve los foros como una alternativa para hacerle frente a Morena rumbo a 2024?

—Los veo como una alternativa para dejarle en claro a los mexicanos que sí hay de otra, que quien gobierna debe de ver a los ciudadanos como personas con dignidad humana, reconocerles su dignidad humana. Hay otra forma de gobernar en la que generemos acceso y acciones que le den una mejor calidad de vida a la población.

¿Una política humanista?

—Más humanista y basada en los valores de la gente, y eso es lo que los gobiernos humanistas venimos a presentarle hoy a los mexicanos, que sí hay de otra, y a decirle a los mexicanos que tenemos que despertar porque lo que está sucediendo no está bien.

¿Cree que los gobiernos panistas en los estados han sido congruentes con la política de llevar mayor bienestar a los mexicanos?

—Totalmente, estamos haciendo estos foros también porque nos hemos dedicado a gobernar, no nos hemos dedicado a promover lo que hemos hecho, y ya es momento de promover lo que hemos hecho como gobiernos en los estados.

¿Cómo califica el actuar del diputado Santiago Creel, se está adelantando a los tiempos electorales o es la actitud que el PAN espera de él como representante de uno de los Poderes de la Unión?

—Yo respeto mucho al presidente de la Mesa Directiva, incluso me tocó trabajar con él en la Secretaría de Gobernación; es un gran maestro, un gran líder, yo lo respeto y cada quien tiene esa libertad de expresión de decir qué es lo que piensa.

Yo creo que la línea es promover lo que estamos haciendo como panistas, ante lo que está sucediendo en el país o, en su caso, lo que ya hizo, él trabajó mucho en la materia de democracia y promoción de valores democráticos en el país como encargado de la política interna de la gobernabilidad y seguridad interior.

¿Cree que el PAN debe participar solo en las elecciones de Coahuila, Estado de México y para la Presidencia de en 2024, o debe ir en coalición con PRI y PRD?

—Nos reorganizamos, siempre y cuando el presidente nacional del PRI aprenda a asumir sus responsabilidades, sus acuerdos y sus compromisos, mientras tanto, no estamos dispuestos a mantener está coalición con Alejandro Moreno Cárdenas, lo digo de frente.

¿Aspira a contender por la candidatura del PAN para la Presidencia de la República?

—Puede ser, yo creo que todos tenemos ganas, tenemos hambre de demostrar que podemos hacer las cosas diferentes, porque ya lo hicimos en nuestros estados, y por eso nos llena de impotencia y frustración ver lo que está pasando en el país.

En caso de que su partido la propusiera como candidata presidencial, para contender ante una posible rival de Morena, en la figura de Claudia Sheinbaum, ¿asumiría dicha responsabilidad?

—Si mi partido me necesita, yo ahí estaré, y yo quiero, pero quiero enviar un mensaje muy claro a los chihuahuenses, que mientras tanto soy gobernadora al 100%, y que esto no genere un mal mensaje.

¿Cómo califica el desempeño del presidente López Obrador, está de acuerdo en cómo ha llevado la administración del país?

—El presidente es una buena persona, con una buena causa, realmente ama al país, pero creo que todo el gobierno federal, en sí, no ha sabido generar políticas públicas que realmente impacten, en mediano y largo plazo, de forma positiva a los ciudadanos.

¿Cree que ha cumplido con sus promesas de campaña?

—No me acuerdo de sus promesas de campaña, que eso es bien importante.

Reducir el precio de los energéticos, una mejor calidad de vida...

—No, no los ha cumplido.

La seguridad, la desmilitarización del país...

—Sus formas no son las mejores. En la militarización del país necesitamos trabajar en los estados y municipios, el fortalecimiento de nuestras corporaciones policiales, no podemos pensar que la milicia va a hacer todo el trabajo por nosotros, ni que vamos a mover de foco a la Sedena, en lo que le corresponde constitucionalmente hacer.

Estamos volviendo a concentrar todo el poder de la República, y estamos dejando a un lado el trabajo de los estados y los municipios, no se les está dando el valor que tienen los estados y los municipios en su trabajo diario.

Tareas ya establecidas en las leyes, ¿cree que entonces no se está aplicando la ley?

—Pues no, no estamos asumiendo el federalismo que todos en algún momento y él mismo pidió al gobierno federal cuando fue jefe de Gobierno. Otra vez, son las causas, son las formas en las que él ha tratado de hacer el gobierno federal como no ha resultado para el país.

Volvemos a los ejemplos más básicos: una política social de entregar despensas, una política de seguridad de abrazos, no balazos, una política de salud de quitar el Seguro Popular que trabajaba de forma eficiente, claro que se podía perfeccionar, pero trabajaba de forma eficiente, y le quitó ese apoyo a los estados y municipios.

¿En el estado de Chihuahua se está haciendo algo diferente a la política nacional?

—Estamos llenando los huecos que ha dejado el gobierno federal en materia de política social, te pongo el ejemplo de las estancias infantiles, si el gobierno federal no se hace cargo, nosotros le entramos al quite.

Nos eliminaron fideicomisos, fondos, entonces nosotros hemos salido avante con esos ahorros por parte del gobierno del estado, con ese reordenamiento financiero.

Pero ya basta, porque estamos asumiendo funciones y facultades que no nos corresponden a los estados y municipios, y no nos están otorgando las que nos tocan.

¿Qué viene para Chihuahua, cuáles son sus planes de gobierno en el mediano plazo?

—Nos espera el empleo, el desarrollo económico, que es algo en lo que también ha fallado el gobierno federal.