Luego de que los reyes de Suecia, el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, cancelaron su recorrido por el Tren Maya por un “tema de horarios”, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no sabía.

“Yo no sabía eso, es que ahora ya cualquier cosa que sucede ya. Lo que sí me llamó mucho la atención fue que se hayan quejado de la falta de equidad de los medios, del desplegado, no se midieron”, respondió López Obrador al mencionar el desplegado que académicos, periodistas e intelectuales lanzaron en días pasados para que haya equidad en la cobertura de las candidatas presidenciales.

Al término de su conferencia mañanera de este jueves 14 de marzo en Mexicali, Baja California, López Obrador desconoció esta cancelación del recorrido, ante el llamado que hicieron organizaciones y usuarios de redes sociales para que los reyes no se subieran al tren Maya.

Vamos a protestar este jueves 14 a las 4:00pm enfrente a la Embajada de Suecia. Viendo que los reyes de Suecia viajarán en el mal llamado, @TrenMayaMX.

Vamos a alzar la voz en contra del proyecto y alcanzar a medios internacionales. ¡No al tren de la muerte! pic.twitter.com/gGSL4TbnWb — SELVAME (@SelvameMX) March 13, 2024

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, indicó que la cancelación del recorrido fue por “un problema de horarios”.

Reyes cancelan recorrido en el Tren Maya

Carlos XVI Gustavo y Silvia, reyes de Suecia, cancelaron el recorrido por el Tren Maya que tenían planeado para este jueves.

Fuentes de la Embajada de Suecia en México indicaron que el motivo de la cancelación fue “por un tema de horarios”.

Mantienen reyes visita en Yucatán

Tras darse a conocer que los reyes de Suecia cancelaron su recorrido por el Tren Maya, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la reina Silvia y el rey Carlos XVI Gustavo mantienen su viaje programado por Yucatán.

La SRE detalló que la pareja realizará una visita a Mérida "para conocer parte del patrimonio cultural mexicano y las contribuciones de los pueblos originarios de México".

La Cancillería precisó que a la reina Silvia y el rey Carlos XVI Gustavo se les mostrará las oportunidades de inversión que ofrece la entidad, así como otras áreas de cooperación.

También se reunirán con autoridades estatales y representantes de los pueblos originarios maya y yaqui, y recorrerán la zona arqueológica de Uxmal.

En Mérida, los reyes de Suecia serán acompañados por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez, y por el embajador de México en Suecia, Alejandro Alday González, para trasladarse a una hacienda histórica en donde se reunirán con autoridades del Gobierno de Yucatán.

Visitarán también otra hacienda cercana a Mérida, donde cenarán con autoridades locales, con lo que culminarán sus actividades Yucatán, para regresar a la Ciudad de México y continuar su viaje de regreso a Estocolmo.

