El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que su infección en el ojo derecho va mejorando y revelo que ayer le “jurgaron” el ”tutupiche”.

“¿Cómo va el ojo?”, se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

“Va bien, va bien ya va mejor. Ya ayer, dirían en mi tierra, en mi agua (Tabasco) `me lo jurgaron´ el `tutupiche´. Es otra palabra tabasqueña, `jurgar´, es introducir algo, pinchar, posiblemente viene de `hurgar´”, dijo.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal destacó la riqueza lingüística de todos los pueblos de México.

“La diversidad, la pluralidad cultural en el habla, y no estar ahí pensando como se decía antes solo en ´hablar físico´, la jerigonza esa tecnocrática que se puso de moda, y que no le entiende nadie. A veces cuando se escribe se dice `bajale´, no no, no, es bajarle, es subirle, escribir con claridad y para el pueblo, para que se entienda.

“Pero si ponen `resiliencia´, ¿quién lo entiende? ¿o Producto Interno Bruto? Está difícil, verdad, y hay otras maneras de decirlo sencillas, y además muy correctas que tienen que ver con la riqueza de nuestra lengua”, agregó.

