Ya hay negociaciones para que aerolínea del Ejercito retome nombre de Mexicana de Aviación

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su gobierno ya está en tratos con los trabajadores de Mexicana para llegar a un acuerdo para que la aerolínea que se busca que opere el Ejército retome el nombre de Mexicana de Aviación.

En conferencia de prensa en la Base Aérea Militar número 8, el jefe del Ejecutivo federal indicó que se va hacer el avaluó de la marca y emblema de Mexicana.

“Ya estamos en tratos con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación.

Lee también Entérate. ¿Por qué quebró Mexicana de Aviación?

Nueva aerolínea

“Eso no les gusta a nuestros adversarios, esto no es de gustos, tenemos que ir avanzando. Entonces se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema y se va a tener una empresa para que haya más para qué hay más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje en avión”, dijo.

El pasado 4 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trabaja en la creación de una nueva aerolínea que brinde servicios de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados, entre ellos avión presidencial TP01.

La información que adelantó EL UNIVERSAL se obtuvo de entre cuatro millones de correos electrónicos de la Sedena que fueron proporcionados por el grupo “Guacamaya”, que hackeó los archivos de la institución castrense.