Ya funciona el registro de vacunación contra Covid para niños de 5 y 11 años

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, diera a conocer el pasado martes, 14 de junio, que se abriría el registro para que los menores de entre 5 y 11 años de edad puedan ser vacunados contra el Covid-19 con la vacuna Pfizer; este miércoles inició el registro.

Por ello, EL UNIVERSAL comprobó que el registro ya está disponible para los menores de este rango de edad.

Para ello solamente deben seguir estos pasos:

-Ingresar al portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

-En la página encontrarás las siguientes acciones:

a) Ingresar el CURP para iniciar el registro.

b) Descargar la “Guía de Registro”.

c) Consultar el CURP de tu pequeño. (En caso de que no la conozcas o no la tengas a la mano).



El siguiente paso será introducir el CURP del niño.



Verifica que los datos sean correctos y selecciona la opción “Quiero vacunarme”.

En caso de que los datos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos del CURP que ingresaste.

aosr/ml