“Ya es tiempo de que una mujer gobierne México”

Con experiencia como diputada y ahora senadora por Chiapas, Sasil de León Villard afirma que es tiempo de las mujeres, pues luego de haber sido marginadas durante mucho tiempo ahora ocupan espacios políticos muy importantes en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora recuerda que en la historia, México había tenido sólo 15 gobernadoras y nada más de 2018 a la fecha hay nueve y este año se sumará la décima.

“Quiere decir que se nos están reconociendo nuestros derechos políticos; que hoy las mujeres vamos de la mano de esta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que estamos realmente en los puestos de toma de decisiones. La primera ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la primera gobernadora del Banco de México, la primera secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal”, remarca.

“Yo creo que las mujeres hoy tenemos el reconocimiento de nuestros derechos políticos a flor de piel en el escenario político en los puestos de toma de decisiones”, insistió.

Sin embargo, la coordinadora del Partido Encuentro Social (PES) en el Senado reconoce que aún falta mucho por hacer: “Te quiero presumir que en Chiapas el Congreso local está compuesto por 40 diputados, hay 25 mujeres y 15 hombres, o sea no tenemos sólo 50% sino 68% de participación, pero aún falta más, porque en Chiapas, de 125 municipios, hay 105 alcaldes y 20 alcaldesas”, recalca.

Advierte que ya es tiempo de que una mujer dirija Chiapas, pues “en 2024 cumplimos 200 años de habernos anexado a México y hemos tenido 130 gobernadores hombres, entre sustitutos, interinos, electos y nunca una mujer ha tenido la oportunidad de ser gobernadora. Yo creo que ya es tiempo de que una mujer gobierne”.

¿Usted levanta la mano para ser gobernadora?

—Yo voy a estar en donde los chiapanecos así lo deseen, pero yo creo que es tiempo de las mujeres.

Sobre el proceso electoral de 2024, considera que las cuatro corcholatas de Morena, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Mon- real y Claudia Sheinbaum, tienen los méritos para ser Presidente de la República, pero agregó que a ella le gustaría que México tuviera su primera presidenta.

Sobre la polémica por el viaje que hizo en noviembre pasado a Egipto para asistir a la cumbre COP27 sobre cambio climático, a la que no pudieron entrar ella y sus compañeros legisladores Geovanna Bañuelos y Raúl Paz por no estar acreditados, la senadora asegura que es un tema superado y que tiene la conciencia tranquila, pues se enteró de que no contaba con registro hasta que llegó.

Expone que el error no fue de los senadores, ya que la Mesa Directiva del Senado hizo los trámites y les autorizó los viáticos para asistir.

Ahora está colaborando con la Controlaría del Senado para que se hagan las investigaciones y acatará lo que disponga ese órgano con relación a la devolución de los viáticos.

Afirma que ha asistido a cuatro ediciones de las cumbres de cambio climático y sólo esta vez se presentó un inconveniente, que lamentó, porque se ha tratado de distorsionar, dijo.