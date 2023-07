El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el bloque de oposición ya se decantó a favor de Xóchitl Gálvez para la candidatura presidencial, y que han dejado de lado a personajes como el diputado Santiago Creel, aunque sean "fifís".

El mandatario insistió en que el proceso de selección del candidato a la presidencia de la oposición es una simulación, y que ya se decidió que ese lugar lo ocupará la senadora Xóchitl Gálvez.

"Buscan un personaje ¿Quién? Pues Xóchitl porque nació en un pueblo, habla a veces con groserías, es popular", dijo.

"Entonces hacen de lado al pobre Santiago (Creel), aunque es fifí. Es aristócrata de alcurnia, pero no les importa", apuntó en su conferencia matutina.

Señaló que aunque se enojen "los conservadores", la senadora del PAN será la candidata de la oposición a la presidencia.

Pese a los señalamientos de que está "inflando" la imagen de Xóchitl Gálvez en su conferencia mañanera, aseguró que no importa porque "no me puedo guardar una mentira, no puedo quedarme callado ante una maniobra politiquera".

Dijo que su propósito es explicar cuál es el truco en el método de selección de la oposición, al señalar que la política es un asunto de todos.







maot