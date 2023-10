La virtual candidata presidencial del Frente Va por México, Xóchitl Gálvez, llamó a los mexiquenses a no repetir la mala experiencia de las pasadas elecciones en el estado de México, donde se publicaron encuestas que daban gran ventaja a Morena frente a la oposición y por ello mucha gente no salió a votar.

En una reunión con simpatizantes en la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan, la coordinadora nacional del Frente Amplio Va por México, dijo que la precampaña iniciará el próximo 20 de noviembre “y los de Morena están temblando y van a empezar con sus mentiras como pasó aquí, de que íbamos 20 o 30 puntos abajo”.

Durante su discurso, dijo que ello provocó que “mucha gente se desanimó y no salió” a votar en la elección para gobernador.

“Estamos creciendo porque el 50 por ciento de la gente no me conoce. Yo necesito que me ayuden para que me conozcan, necesito que hablen con sus vecinos, que hablen de mi y les digan que soy una mujer comprometida con los que menos tienen”, apuntó.

Refirió la carencia de recursos en la mayoría de los municipios mexiquenses y de todo el país, lo cual dijo es porque se están destinando a las mega obras del Presidente en el sureste del país, como son el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.

“No tengo nada contra el sureste, no tengo nada contra el Tren Maya, pero de los 120 mil millones de pesos que iba a costar, ya se han gastado 500 mil millones, mientras que muchos municipios no tienen recursos para agua, para pavimentación, para seguridad”, apuntó.

Dijo que la Refinería Dos Bocas, que ya fue inaugurada hace un año y tres meses y no ha refinado ni un litro de gasolina. Habían dicho que iba a costar 170 mil millones y ya lleva 400 mil millones invertidos. “Pues a cuánto va a llegar, a más de 500 mil millones”.

