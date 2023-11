El Ejército tiene que regresar a ejercer las facultades que le confiere la Constitución, advirtió Xóchitl Gálvez, al señalar que la gente ya no le tiene respeto a los integrantes de las Fuerzas Armadas, ya que se les utiliza para el combate al crimen organizado, pero se les acota en sus capacidades para el uso de la fuerza.

“A mí me preocupa que en algunos lugares ya no le tienen miedo al Ejército, los sacan a escobazos, los insultan”, expresó durante su participación en la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) 2023, en León, Guanajuato.

La responsable de la construcción del Frente Amplio por México criticó que al Ejército se le envíe a lugares donde el crimen organizado genera violencia y altos niveles delictivos, pero solo para hacer acto de presencia. “No puedes actuar, no puedes aplicar la ley ¿Entonces para que los mandas? Se vuelven el hazmerreír de los habitantes”, insistió.

“El Ejército tiene que regresar a sus facultades que están en la Constitución, atender a las familias en situación de desastre, hacerse cargo de la seguridad nacional del país”, enfatizó.

Dijo que no está contenta de ver a los soldados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en los puertos, en los aeropuertos y además, “con todo respeto, no cambió la corrupción y saben ustedes mejor que nadie la enorme corrupción en las aduanas, a pesar de la presencia de la Marina. Entonces ese chiste de que metiendo a la Marina íbamos a resolver el tema de la corrupción, no, no se resolvió”.

“Entonces, el Ejército a sus labores, la SCT tiene que hacer los puertos, los aeropuertos, los caminos, los trenes, para eso tenemos una Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda, o sea, imagínense, hay un producto que tienen 50 clasificaciones aduanales, imagínense si un marino le va a entender. Entonces, se han vuelto un dolor de cabeza las aduanas”, puntualizó.

La virtual candidata presidencial de la alianza opositora recalcó que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil, pues la capacitación de un policía es distinta a la de un militar. “Entonces, sí está bien la Guardia Nacional, pero a la Guardia Nacional le debemos de dar otras facultades, como la de investigación, que hoy no la tiene, o sea, no la desarrollan casi”, resaltó.

