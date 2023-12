Tras el anuncio de Walmart México y Centroamérica que tendría a la venta la vacuna Comirnaty, de la farmacéutica Pfizer, en las tiendas Walmart Express y Walmart Supercenter, en 19 estados del país, éstas no llegaron a los establecimientos o se agotaron de inmediato.

EL UNIVERSAL realizó una visita a Walmart Balbuena y constató que no tienen vacunas Pfizer, una de las empleadas expresó que hoy no llegaron las dosis a dicha sede y la cadena solo ofrece 10 vacunas por día.

Asimismo señaló que Walmart Aeropuerto se acabaron las vacunas, dos personas preguntaron por el biológico de Pfizer pero la respuesta fue que no cuentan con el biológico.

En sedes que no ofertan las vacunas, los empleados no están enterados que la cadena ya tiene a la venta el biológico, en Walmart Portal Centro una de las vendedoras enfatizó “no la tenemos,aún no sabemos cuando, se está negociando para que entre a la venta aquí (Walmart)”.

No obstante, la cadena aseguró que las dosis estarían disponibles a partir del jueves 28 de diciembre; y para niños de 5 a 11 años, el 4 de enero.





