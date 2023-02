Vulnerarían datos actas de defunción que reporten sobredosis

Para prevenir el consumo de drogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a todo el sector Salud detallar en las actas de defunción las muertes que sean por sobredosis y especificar de qué sustancia se trata.

“Acabamos de dar instrucciones para que se envíe una circular a todo el sistema médico para que en las actas de defunción se establezca y no se omita o no se oculte”, dijo.

Expertos en materia de protección de datos personales y del sector Salud alertaron de algunos problemas en la aplicación de esta medida.

Jacqueline Peschard, excomisionada presidenta del extinto Ifai (ahora Inai, encargado de la protección del derecho a la información y protección de datos personales), aseguró que la medida es indebida porque vulnera los datos personales.

“Es indebida porque se quiere tener datos sobre afectados por drogas, pero no deben violarse los datos personales. Se pueden ordenar los datos por hombres y mujeres y grupos de edad, pero sólo siendo anónimos”, dijo.

Peschard explicó que si se asocian habría una violación a la intimidad, porque aunque estén muertos hay deudos y familias.

“Tendrían que ir desasociados del nombre para que sean una estadística y sirva para el sistema de salud”, destacó la investigadora de la UNAM.

Alejandro Macías, médico especialista en Medicina Interna e Infectología, dio que si bien la propuesta puede ser buena el tema es complejo.

“Para poner en un certificado de defunción que hubo una muerte por sobredosis en general hay que tener más evidencia que la relatoría de los familiares y los conocidos. En ese caso es necesario tener acceso a laboratorios de toxicología, que muy frecuentemente no existen o los resultados son tardíos”.

Explicó que es común que el personal de salud entienda que puede haber implicaciones legales y eso pudiera estar detrás de algunas decisiones de no reportarlo con precisión.

“Es un tema complejo, que tiene que ver también con la administración de la justicia o con aspectos legales de quien firma el certificado. Creo que para que se haga efectivo deberíamos tener ministerios públicos que también ahondaran en el tema y acceso a laboratorios de toxicología, que no tenemos.

“Creo que la iniciativa es buena, pero se requerirá algo más que un decreto, se necesita que haya acceso a los elementos para poder conformarlo, porque si no quien firma el certificado difícilmente se va a comprometer”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo señaló que el objetivo es tener un control y más información de dónde están ocurriendo estos casos para dar una atención especial a las personas.

Riesgo latente

El Mandatario dijo que en la sección Pulso de la Salud se informará sobre las muertes por sobredosis, pues se quiere tener una medición precisa del tema.

“Lo tenemos que enfrentar entre todos, porque son cosas que se ocultan, que no se quieren dar a conocer. Hay que ventilar estos asuntos y entre todos ayudar. No se puede cambiar una realidad que no se conoce”, afirmó.

En el caso del fentanilo, el Presidente dijo que es un “riesgo latente” para el país, pero explicó que es una droga sintética que no se queda en México, sino que se comercia por los grupos del crimen organizado; hay consuno, pero no a los niveles de países como Estados Unidos.

“Es un problema gravísimo lo del fentanilo. En Estados Unidos han fallecido más de 100 mil personas a causa del fentanilo, lo que es un riesgo latente, por eso debe ser atendido”, aseveró. Señaló que la droga con que se enfrentan más problemas por consumo es el crystal en algunos lugares de la frontera, muy localizados.