Por medio de redes sociales se ha difundo la protesta del ingeniero y ganadero chiapaneco Fernando Ruíz Ruíz, quien tomó la decisión de evidenciar, por medio de mantas colocadas en Times Square, en Nueva York, el secuestro de su padre, quien fue sustraído en el municipio de La Concordia el pasado 9 de noviembre.

La medida de Fernando fue tomada a más de cuatro meses de la desaparición de la víctima, el gobierno no ha dado una resolución al caso, debido a que, de acuerdo al relato del denunciante, el Estado se encuentra evitando la "confrontación" con los criminales que mantienen al padre de Ruiz privado de la libertad.

"Me encuentro en uno de los puntos más concurridos del mundo: Times Square, Nueva York, para mostrar lo que realmente esta pasando en México al mundo y en especial en mi estado", comenzó el ciudadano su denuncia.

"Chiapas, México: Tierra de secuestradores", es lo que puede leerse en inglés en las mantas colocadas por el chiapaneco, instalaciones que se complementaron con la muestra en la misma lona de imágenes donde se observan cabezas en una hielera y cuerpos desmembrados.

"Gobierno cobarde que deja a sus ciudadanos morir. Ese es el gobierno que tenemos", continuó Fernando en su secuencia de denuncia, la cual ya ha llegado a miles de internautas.

Fernando Ruíz Ruíz asegura que el narco fue quien plagió a su padre

"Mi padre fue secuestrado y la respuesta del gobierno es que la zona en la que fue secuestrado fue tomada por el narco y ellos quieren evitar confrontación y no podían mandar a nadie a buscarlo. Esa fue la respuesta de la estrategia de abrazos, no balazos, implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador", condenó el familiar de la víctima.

"Que cobardes, que cobardes. Este es el resultado. Hay gente muriendo sin tener nada que ver", continuó.

"Hoy hago el llamado porque yo no me voy a callar. Yo voy a seguir buscando a mi papá. Es el resultado del narco gobierno. Es el resultado de un narco presidente que lo único que ha hecho es defender a los delincuentes y dejar a su suerte a los ciudadanos; y, si el gobierno no hace nada, nosotros si. Yo no voy a olvidar a mi padre, porque si la ciudadanía no tiene paz, el gobierno tampoco", concluyó el video en el que evidencia su protesta, hecha en uno de los puntos más populares de la Gran Manzana.

Fernando Ruíz Ruíz da detalles sobre el secuestro de su padre

Fue en el espacio de López Dóriga, conducido Gregorio Martínez, que Fernando Ruíz Ruíz detalló que la denuncia sobre la sustracción de su padre fue presentada el 11 de noviembre de 2023, dos días después de haberse suscitado la desaparición.

"Mi padre fue secuestrado el día 9 de noviembre en la Asociación Ganadera Ejidal, en La Concordia, Chiapas, un municipio muy golpeado por la violencia. A los dos días nosotros damos aviso a las autoridades y las autoridades lo único que hacen es tratar de ubicar las llamadas y de ahí en fuera solo llamaron a un par de elementos", dijo Ruíz respecto a la respuesta que obtuvieron tras su denuncia formal.

Fernando Ruíz Ruíz tuvo una video llamada en el espacio conducido por Gregorio Martínez. Foto: Captura de pantalla

"Protestamos junto con mi hermana y mi sobrina. Dimos a conocer la noticia en busca de ayuda, porque realmente nadie se nos acercaba. Inclusive protestamos fuera de la casa del gobernador y ya fue que se nos acercó una persona de la secretaría de gobierno, el licenciado Izquierdo y lo único que nos dijo fue: sabes que como gobierno estamos consientes de que está en una zona roja y no podemos hacer intervención, porque no podemos dar pausa a un conflicto", respuesta que el ganadero tachó de cobarde.

Así mismo, Fernando aseguró que su padre podría encontrarse en la zona que abarca La Concordia, La Independencia, La Tigrilla y Jaltenango, región ganadera y comercial de la cual diversos grupos delictivos se han adueñado, por lo que se ha suscitado una "guerra entre ellos".

"Desafortunadamente la zona está copada de delincuentes, te piden piso, te secuestran, te matan, te quitan tus pertenencias, tus propiedades y todos los días ha habido enfrentamientos", añadió el denunciante.

"No he tenido respuesta alguna. Como lo ha venido haciendo el gobierno, es una falta de empatía y una falta de valor no querer hacer algo por un chiapaneco que ha desaparecido como miles (...) He sido ignorado completamente, pero esa es la forma de gobernar de Rutilio Escandón", concluyó Ruíz Ruíz ante el entrevistador.

