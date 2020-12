Van 396 diputados por reelección y permanecer otros 3 años

En la Cámara de Diputados ya han firmado su carta de intención para buscar la reelección, al menos, 396 legisladores de los 500 que integran el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que equivale a 79%.

De acuerdo con los coordinadores de las fracciones parlamentarias, la gran mayoría de sus integrantes ya firmaron su carta de intención, que es un requisito que solicitan el Instituo Nacional Electoral, la Cámara de Diputados y sus partidos para poder buscar la reelección.

Esta carta de intención debe ser entregada, a más tardar, a las 23:59 horas del 22 de diciembre a la Comisión de Prerrogativas del INE, a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y a las dirigencias nacionales de sus partidos políticos.

También lee: PES abre sus candidaturas a ciudadanos y solo con registrarse en su portal podrías participar en su proceso interno

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, informó que de los 252 diputados de su bancada, 200 ya han firmado su carta de intención de ir por la reelección. De los 77 legisladores del PAN, 58 ya notificaron que competirán de nuevo, y de los 48 del PRI, se conoce la intención de que, al menos, 35 sí lo harán.

Asimismo, de los 46 diputados del PT, 41 están analizando ir por la elección consecutiva; de los 27 legisladores de MC, 23 sí estarían participando en este proceso; asimismo, de los 24 del PES, 22 tienen intenciones.

Incluso, de los 12 legisladores del PRD, al menos ocho sí van por la reelección; y de los 11 diputados del Partido Verde Ecologista, nueve analizan mantenerse en la Cámara de Diputados para la 65 Legislatura.

El hecho de firmar y presentar esta carta de intención no los convierte en automático en los candidatos de sus institutos políticos para las elecciones federales de 2021, pues todavía les falta pasar el filtro que establece cada uno de sus partidos.

Muchos de los diputados federales que han presentado su carta de intención lo han hecho para estar en condiciones de ser elegibles por si sus partidos políticos los requieren para la siguiente contienda, pero si deciden no competir, no pasa nada, pues no hay ninguna sanción por iniciar este procedimiento.

Morena

En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, informó que, a diferencia de otras bancadas, las cuales pidieron a todos sus integrantes ir por la reelección, en su fracción ya firmaron su carta de intención un poco más de 200 de sus 252 legisladores.

“En el caso de nosotros, de Morena, estamos terminando y deben ser un poco más de 200 los que han manifestado esa intención, que no compromete a nadie”, indicó.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, informó que 58 de sus 77 diputados han manifestado su intención de ir a buscar la reelección y adelantó que él sí va por la elección consecutiva, pero todavía hay que esperar, pues falta la definición de su partido y de la posible alianza con el Revolucionario Institucional.

“A este momento, 58 de los compañeros han manifestado el interés de postular una posible reelección, 58 de 77”, aseguró el panista guanajuatense.

De acuerdo con fuentes del PRI, al menos 35 de sus 48 diputados ya firmaron la carta, la cual fue entregada a autoridades de su bancada, las cuales harán lo propio ante las instancias que requieren el documento.

También lee: Todas las bancadas han pedido a sus diputados ir por la reelección, revela Sauri

En el PT, el vicecoordinador, Benjamín Robles, informó que en su fracción la gran mayoría de sus integrantes también ya firmaron su carta de intención, que equivale a 90%, es decir, 41 de sus 46 integrantes.

En MC, su coordinador parlamentario, Tonatiuh Bravo, dijo que en su fracción parlamentariaserán 23 y dijo que una gran parte estaría buscando reelegirse, pero saben de las reglas estatutarias y que deben competir con otras opciones en Movimiento Ciudadano.

Asimismo, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, informó que serán ocho los perredistas que firmen la carta de intención, incluyéndola a ella.

En el Verde, su coordinador, Arturo Escobar, consideró que serán nueve de los 11 diputados quienes irán a pedir el voto, pero él se descartó para ello.