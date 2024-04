Hannah de Lamadrid, candidata a la alcaldía Coyoacán por la coalición Seguiremos Haciendo Historia, quiere construir un gobierno cercano a la gente en el que, dice, pueda sacar de la violencia social y la indolencia a los habitantes.

La abanderada de Morena, PT y PVEM confía en que su coalición le arrebatará la alcaldía a la oposición en las elecciones, pero no sólo por los partidos que la respaldan, sino porque “los ciudadanos de Coyoacán, organizados, vamos a lograr lo que tanto soñamos, que es tener el gobierno que nos merecemos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explica que “la atención a la gente” es lo principal, por lo que una de sus propuestas más importantes es la creación de una cuadrilla por cada unidad territorial a las que llamará Brigadas urbanas, cuyo objetivo será atender todas las necesidades de la gente, desde poda de árboles y banquetas en buen estado.

“Las alcaldías somos la autoridad más cercana a las necesidades de la gente. Si la alcaldía no hace bien el desazolve, nos inundamos; si la banqueta no está bien cuidada, nos caemos; si el deportivo está cerrado, hay una mitigación y un abandono del tema deportivo y se deja de ver como opción; si la alcaldía no nos da cultura, la empezamos a ver como un tema de élites y alejado. Lo que yo quiero hacer principalmente es una cuadrilla por cada unidad territorial, yo le llamo la Brigada urbana. ¿Eso qué quiere decir? Que la alcaldía se ponga a trabajar en lo que sí le compete y que le competa todo”.

De Lamadrid Téllez comenta que en sus visitas y recorridos por las colonias de Coyoacán se ha encontrado con que los habitantes se sienten “en desolación e indefensión” con solicitudes de hasta tres años sin atender, una forma de gobernar a la que se le tiene que decir “adiós”.

“Parece algo muy sencillo, pero es lo que en verdad afecta directamente al vecino, y eso se empieza a volver una escala. Si tu autoridad local no te puede atender una banqueta, ¿tú crees que le confiarías a tus hijos? ¿Tú crees que le confiarías tu seguridad?”, cuestiona.

¿Esta indolencia la ve en la administración actual?

—Son un grupo de personas que tienen por lo menos 10 años gobernando; sus funcionarios, sus liderazgos, la gente que está permanentemente haciendo uso de los espacios públicos en Coyoacán, son los mismos, ¿qué hacen? Pues lo mismo. Yo no sé si no quieren, no pueden, no tienen talento, no tienen motivación. Si no tienen esta mística de ponerse al servicio a la gente.

Cuestionada sobre sus propuestas para impulsar el turismo en una de las alcaldías más atractivas, sin aumentar las problemáticas que ya aquejan a sus habitantes, como lo es la gentrificación, Hannah de Lamadrid advierte que para la administración actual, Coyoacán únicamente significa su centro, el cual está sobreexplotado, por lo que su plan va encaminado a llevar el turismo a otra zonas, como el barrio de los Reyes Coyoacán, el Parque Ecológico Huayamilpas y Santa Úrsula, con intervención de camellones, creación de microparques y detonación del comercio formal.

En cuanto al tema de género, la candidata afirma que planteará hacer uso de todos los espacios públicos disponibles para hacer campañas permanentes de atención y acogida, y continuar con la política implementada por Claudia Sheinbaum, para que sea el agresor quien salga de casa y no las mujeres víctimas de algún delito o agresión.

Por otro lado, señala que se sumó a Morena, tras haber militado por años en el PRI, porque en el guinda ha encontrado las causas por las que ha luchado desde hace años y una agenda social.

¿Por qué con Morena? Ya había buscado ser jefa delegacional, en ese entonces con el PRI.

—¿Sabes qué pasa? Que como millones de mexicanos, yo en verdad sí creí que había una posibilidad de proyecto social, de lucha y ¿cuál fue mi experiencia? Que por más que intentas hacer reflexión social, programas de avanzada, agendas de vanguardia, hay líderes y partidos que no quieren. Nadie es dueño de una causa, más bien, la empujas y de repente somos miles los que terminamos empujando temas como maternidades conscientes, temas de violencia vicaria, pero también infancias y visibilización. La verdad es que toda la agenda social realmente está empujándose desde Morena. Todas las cosas por las que en algún momento otros partidos me criticaban y me llamaban soñadora y hasta me ridiculizaban de que mis causas rositas, porque quería detonar el deporte, porque quería hablar de cultura, ahora resulta que en Morena dicen “claro que sí, vamos a hacer agenda, vamos a impulsar el sistema de cuidados”. Terminaron aliándose PRI, PAN y PRD, y demostrando que realmente lo que buscan son intereses y los luchadores sociales y quienes queremos empujar un mundo mejor estamos todos en el mismo [partido].

Sobre su relación con la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, De Lamadrid asegura que le tiene un profundo respeto a sus ideas y propuestas, por lo que le augura “un gran gobierno”. “Cada vez que la escucho hablar, me ilusiono muchísimo”, admite.