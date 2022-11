“Estoy preparada para ser presidenta”: Ruiz Massieu

Con una trayectoria de tres décadas en el servicio público, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu busca ser presidenta de la República y encabezar un proyecto de nación “amplio, plural, incluyente y progresista”, que a partir de 2024 rescate y reencauce a México por el camino de la pacificación, la reconciliación nacional y el desarrollo con oportunidades para todos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que ese proyecto es posible a través de una gran alianza con la sociedad civil, que se traduzca en un triunfo electoral que lleve a la formación de un gobierno de coalición.

Ruiz Massieu Salinas señala que en esa alianza caben los partidos políticos de oposición, pero rechaza la posibilidad de que la plataforma de lanzamiento sea la coalición Va por México, pues, dijo, ésta ya cumplió su misión y su ciclo ha concluido.

¿Por qué quiere ser presidenta de la República?

—Quiero encabezar un proyecto amplio, plural, incluyente, progresista, que sea un proyecto que plantea una visión de futuro para todos los mexicanos. Un México para y de todos, no un México de exclusión, de falta de oportunidades, ni un México dividido como el que tenemos hoy.

Quiero encabezar ese proyecto porque puedo convocar a la suma de todos, a construir ese México en donde todos cabemos y todos nos sentimos parte, y también quiero convocar a la reconciliación que necesitamos como mexicanos para poder rescatar a México, reconstruirlo y tener ese futuro que queremos.

¿Tiene la capacidad, la experiencia y el proyecto que México necesita?

—Tengo una trayectoria de casi 30 años en el servicio público en la que he podido desempeñarme como legisladora de oposición siempre, y ahí en el Legislativo he aprendido lo importante que es saber escuchar el punto de vista de los demás y saber construir en medio de la pluralidad y la diversidad en beneficio de México.

He tenido también la oportunidad de recorrer el país muchas veces y he escuchado a la gente de todas las regiones plantear sus inquietudes, sus miedos, sus anhelos y también he escuchado los reclamos hacia la clase política, hacia mi partido, hacia los políticos o los legisladores, y sé que lo que los mexicanos quieren es primero ver congruencia en la oposición, ver que se dice una cosa y se hace esa cosa y no hay como medias tintas.

Como servidora pública en el gobierno he dado resultados y tengo una hoja de vida y de resultados en mi vida profesional que está a la vista de todos, y es una hoja de vida de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de resultados y de construcción de soluciones con los demás.

Y también te voy a decir por qué sí estoy preparada: porque en lo personal he vivido muchas de las cosas que viven y hoy aquejan a la mayoría de los mexicanos.

Soy mujer, he vivido como la mayoría de las mujeres la dificultad de conciliar mi vida profesional con mi vida familiar, en un país donde todavía hay muchas expectativas sociales, de cuál es el rol de las mujeres con respecto de los hijos, y he tenido que partirme en 25 pedazos, como todas las mujeres que trabajamos, para atender a mis hijos y atender mi trabajo, y ponerle todo el empeño a mi labor.

Por eso también decidí dar un paso al frente, porque tengo una vocación de servicio, porque es mi carrera, porque sí quiero un México mejor y me toca. Me toca dar ese paso como muchos otros, desde mi trinchera, que es la política y el servicio público.

Sí estoy preparada, tengo la experiencia, sé lo que hay que hacer, sé lo que queremos los mexicanos y sé construir para lograrlo, por eso quiero encabezar ese gran frente amplio que no es de los partidos ni para los partidos, es con la gente con los ciudadanos.

¿La plataforma para lograr ese proyecto es la coalición Va por México?

—No, es una coalición o un frente amplio diferente a la alianza Va por México, que ya concluyó, tuvo su ciclo, creo que fue un buen ejercicio en donde tres partidos políticos de oposición mostramos que se podía trabajar juntos en torno a lo que nos une y lo que compartimos, más que respecto a nuestras diferencias.

La alianza, que fue un ejercicio electoral de suma de los tres partidos, creo que nos arrojó lecciones muy valiosas y muy importantes que lo que nos indican es que esa etapa de la alianza concluyó y tenemos que imaginar una forma diferente.

Por eso yo hablo no de una alianza que repita Va por México, sino de un frente amplio en el que los partidos políticos se suman con la gente y con los ciudadanos en un movimiento, una coalición más grande que los partidos.

¿La amplia alianza que usted propone se traduciría en un gobierno de coalición?

—Sin duda, yo no entendería el proyecto si no fuera de esa manera. Es una coalición electoral de partidos y ciudadanos que tiene un componente de compromisos compartidos de un gobierno de coalición, en donde estén las y los mejores, no importa dónde militen o si no militan en ningún partido.

También es una agenda legis- lativa para hacer realidad muchas de estas transformaciones y cambios que se tendrán que construir y reconstruir, de una nueva institucionalidad, de una nueva forma de tener gobernabilidad y paz en el país.

Asegurar que México utiliza su enorme potencial, todos sus talentos y todas sus ventajas competitivas y comparativas para que los mexicanos de todas las regiones puedan tener acceso a las oportunidades de una vida plena, feliz, de desarrollo personal, familiar y comunitario.

Usted nació priista, ¿se mantendrá priista, morirá priista?

—Yo espero no tener que pensar en mi muerte en estos momentos, pero lo que sí te digo es que yo soy una militante del PRI, porque cuando yo decidí hacerme priista en mi juventud, lo hice porque reconociendo también las fallas o deficiencias de mi partido, también valoré mucho más su capacidad de construir un México para millones de mexicanos con mejores oportunidades.

Mientras mi partido siga comprometido con construir un país de todos y para todos, con fortalecer un país democrático de contrapesos, en donde se respete la pluralidad y la diversidad, ahí voy a seguir.

Pero también creo que hoy son más los mexicanos que no se identifican y que hay un gran desgaste de los partidos políticos, y que los institutos políticos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y de reflexión sobre por qué hemos ido perdiendo la confianza ciudadana.