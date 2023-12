El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, adelantó a los medios de comunicación que no planea acudir a la Cámara de Diputados para estar presente en su juicio de procedencia, pues teme que lo detengan al salir del recinto.

“Lo estoy valorando, pero no creo, porque hay un rumor de que se me pretende detener ilegalmente. Técnicamente tengo derecho a exponer mi versión de las cosas, mandaré a mi abogado, esto es una persecución política, hay mala intención, dolor, y saña”, declaró en entrevista con medios.

El fiscal dijo que las y los diputados federales, no están respetando el procedimiento que establece el artículo 111 de la Constitución, relativo a que cuando se avala un desafuero en la Cámara de Diputados federal, se debe también someter a votación del congreso local, tal y como ocurrió con el caso del exgobernador del Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Este este proceso de este juicio de procedencia o desafuero el resultado de una ejecutoria de la Suprema Corte de la primera sala, donde el Congreso de Morelos a constitucional porque el propio con la propia Cámara de Diputados había resuelto que los fiscales del país no contábamos. La Suprema Corte resolvió que sí, contamos con fuero y repuso el procedimiento de desafuero y en ese ejecutoria de la Corte se ordena que primero resuelve la Cámara de Diputados y después el Congreso local, el Congreso de Morelos, exactamente como ocurrió en el caso del gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas”, detalló.

“Pero lo que se me ha informado de manera extraoficial, es que tanto la Cámara de Diputados, como la Fiscalía General de la República, pretenden no respetar ese procedimiento que está ordenado por la Suprema Corte, entonces si los diputados no respetan cabalmente lo que ordenó la Corte pues estarían cometiendo un desacato a lo que ordenó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y yo tendría que promover las impugnaciones correspondientes”, concluyó.

