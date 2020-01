Urgen a resolver aumento de salario entre UAM y SITUAM

En la octava negociación plenaria entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana ( SITUAM ) y la Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM ), se urgió a resolver los temas en materia de trabajo y de la petición de aumento de salario de 20%.

En este sentido sobre el aumento al salario, el secretario de la universidad, José Antonio De los Reyes, pidió una nueva propuesta por parte de sindicato y reiteró que la negociación se inicia de cero, ya que el aumento de 6.45% que la institución propuso en la huelga anterior y que el sindicato no aceptó, amerita una contrapropuesta.

“Básicamente eso ya está rechazado, entonces se esperaría una contrapropuesta por parte del sindicato, si no la hay la universidad no está obligada a entregar una nueva propuesta porque ustedes la rechazaron y no hay ningún elemento que diga que de alguna forma pudiéramos acercar las posiciones”, refirió.

En respuesta, el secretario del SITUAM, Jorge Dorantes, dijo que no hay ningún problema en entregar dicha propuesta en materia de mejora salarial.

“Si ustedes quieren una propuesta, la traemos y al rato no digan que no convence, que no hay recursos”, sostuvo.

Otro de los temas fue en materia laboral; en específico el tema de los puestos y las plazas, ya que el sindicato acusó de que el manual estaba obsoleto.

En este sentido, el secretario general de la UAM, José Antonio De los Reyes Heredia, aseveró que las plazas de trabajo son de la universidad y no del SITUAM, por lo que tiene que ser a través del erario público, como lo es la administración de la universidad.

Por su cuenta, el secretario del SITUAM, Jorge Dorantes, aclaró que las plazas no son del sindicato ni de la universidad; sin embargo, existe un reglamento de contratos cuyo titular es el sindicato.

“Les doy la razón, las plazas no son del sindicato, ni de la universidad, pero tenemos un reglamento de cómo contratar y somos los titulares de este contrato colectivo y ustedes contratan a su personal de confianza como quieren, traen al compadre, al amigo, al hermano (…) tenemos reglamentos y está pactado. Tenemos que velar porque sean contrataciones bilaterales”, comentó.

