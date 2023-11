La responsable del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, convocó a las autoridades de la Zona Metropolitana del Valle de México a invertir en infraestructura para que se resuelva el desabasto de agua que padecen miles de familias de zonas marginadas.

En un encuentro con ciudadanos de Iztapalapa, afirmó que con voluntad política, recursos y tecnología se puede resolver el problema del agua y mejorar la calidad de vida de cientos de familias que se ven obligadas a comprar pipas para tener acceso al líquido.

“Si no hacemos algo, no vamos a tener agua. Las presas del Cutzamala tienen para cuatro meses, ¡para cuatro meses! Estamos viviendo la peor sequía, entonces, no es justo que en el poniente de la ciudad, allá donde yo vivo, se desperdicie el agua. Necesitamos que esa zona trate el agua que usa, que viene del Cutzamala, que además es agua muy limpia. El agua negra puede volverse agua potable. De ese tamaño es la tecnología”, dijo.

En su mensaje, preguntó ¿por qué la mayoría de los hogares utilizan agua limpia para los baños?, y ¿por qué para lavar los pisos se tiene que utilizar agua limpia?, si se puede usar agua tratada. También habló del Acuaférico, un proyecto donde se iba a invertir 15 mil millones de pesos para llevar agua a zonas marginadas, pero no se sabe qué pasó con ese plan.

Donde una vez hubo un lago, hoy no hay agua por la incapacidad del gobierno.



Hoy en Iztapalapa llenamos la cisterna de la familia Morales con una pipa.💧



Por otra parte, comentó sobre la necesidad de que en el país exista un Sistema Nacional de Cuidados para que regresen las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y que tengan apoyo las mamás que tienen hijos con discapacidad. “Que aquellas personas que tienen un hijo con discapacidad se les pueda apoyar con una buena educación, pero sobre todo, pensar cómo se les puede incluir en el mercado laboral”, sostuvo.

Respecto a la violencia que sufren las mujeres enfatizó que lo mejor es apoyarlas para que puedan emprender un negocio y algunas puedan salir de la violencia intrafamiliar que viven.

“Yo no creo que haya una mujer que no quiera ganar su lana, lo que están esperando es esa oportunidad. Yo quiero que las mujeres tengan su dinero para que las dejen de violentar, porque muchos hombres abusan ¿Por qué? Porque algunas mujeres no tienen con qué salir adelante”, comentó.

Ante simpatizantes, militantes y liderazgos del PAN, PRI y el PRD, Gálvez Ruiz expresó que en Iztapalapa los problemas más graves son la escasez de agua, la inseguridad y el alto costo de la vida.

