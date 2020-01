UNAM exige a estudiantes entregar instalaciones en paro

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) exigió a los estudiantes que se encuentran en paro que devuelvan las instalaciones de los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, así como de la Facultad de Filosofía y Letras.

Esta noche en un mensaje, el secretario general de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas, consideró que la universidad ya atendió las “demandas legítimas” de los estudiantes; reclamó que los paros “polarizan” a las comunidades y que eso “no debe” suceder.

“EXIGIMOS la devolución de las instalaciones que han sido ocupadas para regresar a las actividades académicas que son la esencia misma de la Universidad. Solamente con los planteles abiertos y la participación comprometida de la comunidad será posible erradicar la violencia de género y otras conductas que vulneran la seguridad y la armonía de la comunidad universitaria”, señaló.

“Los paros prolongados tienden a polarizar comunidades, generar enconos y debilitar nuestro tejido comunitario, y eso no nos debe suceder”.

Desde hace más de dos meses se encuentran en paro los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba, 7 Ezequiel A. Chávez, y la Facultad de Filosofía y Letras.

Los paros iniciaron por la exigencia de que las autoridades universitarias actúen en contra de profesores que han sido acusados por alumnas de acoso, hostigamiento e incluso abuso sexual, algunos desde hace varias generaciones. Las estudiantes reclaman que los canales institucionales para denunciar son ineficientes y las revictimizan; la UNAM insiste en que las denuncias formales son la única vía para actuar en contra de los acosadores.

Sobre el tema, Leonardo Lomelí insistió que “en múltiples y repetidas ocasiones” se establecieron mesas de diálogo con la participación de autoridades locales y de la administración central de la Universidad, “para escucharlas, atenderlas y resolverlas”, avanzar en la solución de esta problemática y así poder reanudar las actividades académicas.

“Todas las demandas de orden administrativo han sido resueltas y las denuncias de violencia de género son atendidas e investigadas conforme marca nuestra legislación. Estamos comprometidos con la erradicación de la violencia de género, pero también con el debido proceso”, señaló el funcionario.

Las autoridades universitarias “entienden” que las víctimas de violencia no quieren esperar pero les pidió comprender que no es posible avanzar si no se llevan a cabo los procedimientos legales correspondientes.

Argumentó que no es posible avanzar “si se antepone la cerrazón, la incomprensión y la intolerancia” a la solución de las demandas que reconoció como legítimas, pero anunció que requieren la participación de las comunidades.

“Después de varias semanas de diálogo consideramos que hemos llegado a un punto en que las demandas de los pliegos petitorios se encuentran resueltas o en vías de solución mediante procesos que requerirán de un seguimiento acordado por las partes. Reiteramos la voluntad de las autoridades universitarias de establecer los mecanismos de seguimiento que permitan garantizar su pleno cumplimiento”.

Sobre la confrontación que ocurrió hoy en la Preparatoria 9, en la que padres de familia intentaron ingresar por la fuerza cuando

estudiantes paristas cancelaron el diálogo con las autoridades universitarias, consideró que los hechos, “son la expresión del hartazgo” de los padres de familia, alumnos y maestros ante la prolongación del paro.

“Se requiere la inmediata devolución de los planteles ocupados, con la convicción de que las demandas legítimas han sido atendidas y que se está afectando a miles de estudiantes que quieren reanudar sus estudios”, pidió.

“Regresemos con el ánimo de resolver los problemas en forma justa y universitaria. Regresemos con el compromiso de resolver con inteligencia y responsabilidad las asignaturas pendientes en materia de violencia de género, pero también con el compromiso de mantener el respeto hacia todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria”.

