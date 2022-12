“Un Poder Judicial sumiso pierde su naturaleza”: ministra Yasmín Esquivel

La ministra Yasmín Esquivel Mossa afirma que una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “sumisa o sometida pierde su naturaleza”, por lo que de ser elegida como la primera mujer presidenta del Máximo Tribunal del país fortalecerá el Poder Judicial como un ente autónomo, independiente y de respeto entre poderes.

Con más de 35 años en el servicio público, de los cuales 20 han sido como juzgadora en tribunales agrarios y administrativos, la ministra rechaza no tener experiencia para suceder a Arturo Zaldívar, quien este jueves se despide de la presidencia del alto tribunal.

De los cinco ministros que aspiran a la presidencia de la SCJN, Esquivel Mossa es la única que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y, aunque agradece la nominación en 2019, asegura que distintos gobiernos y órganos legislativos la han nombrado durante su carrera judicial.

A las críticas de que es la candidata de Palacio Nacional, responde que sólo quiere ser la candidata de los ministros, porque son los que votan, “nadie más”.

Esquivel Mossa resalta que en la historia de la SCJN más de 100 hombres han sido sus presidentes y “nunca una presidenta del Poder Judicial de la Federación. Creo yo que es el momento”.

¿Cómo define su proyecto?

—Lo defino como un proyecto inclusivo, plural, donde las decisiones se tomen en forma colegiada porque finalmente somos eso, un órgano colegiado. Los 11 somos ministros, los 11 fuimos nombrados de la misma forma en un parlamento concurrente entre el Poder Ejecutivo y el Senado, y tendríamos como órgano colegiado que tomar las decisiones de manera colegiada.

¿Qué plantea para que se tomen decisiones colegiadas?

—Planteo para eso la realización de comisiones y comités de ministros para que atiendan los temas que tenemos que ver en la SCJN. Para el Consejo de la Judicatura Federal también planteo la creación de comités y comisiones de consejeros para que se tomen decisiones colegiadamente.

En las líneas generales de su propuesta plantea un esquema de continuidad. ¿Se refiere a dar continuidad a lo que realizó el ministro presidente Arturo Zaldívar?

—Sí, estoy planteando que exista entre los Poderes de la Unión respeto. Nuestra relación con el Ejecutivo, con el Legislativo, tiene que ser de respeto, de autonomía, de independencia. Es importante resaltarlo porque es justamente lo que le da esencia a nuestro Poder Judicial de la Federación.

Si tenemos un Poder Judicial de la Federación sumiso o sometido a uno de los otros dos poderes definitivamente se pierde la naturaleza con la que se crea y se constituye este poder autónomo del Estado. Ante esa situación, lo que planteo es el fortalecimiento del Poder Judicial como un ente autónomo, independiente y que haya respeto entre los poderes. Diálogo sí, pero no sumisión.

¿Un Poder Judicial equilibrador, independiente, eficaz y democrático, como señala en su proyecto?

—Un poder autónomo es lo que les da esencia a los jueces, que se despojen de cualquier influencia de poderes externos, pero no sólo de los poderes políticos constituidos, sino también de los fácticos, económicos, de los partidos políticos, de asociaciones civiles, de asociaciones de cualquier naturaleza; que se separen y se resuelve únicamente con lo que existe en constancias en el expediente, la Constitución y las leyes. De eso se trata cuando el juzgador debe resolver de modo independiente.

¿Es momento de que una mujer sea la presidenta del Poder Judicial?

—A lo largo de la historia de la SCJN hemos tenido más de 100 presidentes hombres, 120 casi, nunca ha habido una sola mujer. En toda esta historia de la SCJN cerca de 500 hombres ministros, sólo 14 mujeres y nunca una presidenta del Poder Judicial de la Federación. Entonces, creo que es el momento de las mujeres que estamos totalmente decididas a participar, a plantear nuestros proyectos y a poner todo nuestro esfuerzo y el mejor desempeño para que las cosas funcionen como debe ser.

De los cinco ministros que aspiran a la presidencia usted es la única que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo ve?

—En más de 35 años he pasado en cuatro ocasiones por órganos legislativos, jurisdiccionales y evidentemente por nombramientos legislativos. En 2004, el titular del Ejecutivo federal [Vicente Fox Quesada] y el Senado por unanimidad me aprueban para ser magistrada de los tribunales agrarios; luego, en 2009 el Congreso de la Ciudad de México, a propuesta del jefe de Gobierno [Marcelo Ebrard], me nombra magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. En 2015, el jefe de Gobierno [Miguel Ángel Mancera] junto con el Congreso de la CDMX me ratifican para continuar en el puesto de magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Ahora, en 2019, el titular del Ejecutivo federal [Andrés Manuel López Obrador] me propone al Senado para que sea ministra.

Con esta carrera agradezco tanto a los titulares de los Ejecutivos, federal y local, como al Senado y al Congreso de la Ciudad de México que me hayan visto como posibilidad de ocupar un cargo de magistrada y ahora de ministra en este tiempo.

¿Qué les dice a quienes consideran que es la candidata de Palacio Nacional?

—Quiero ser candidata de los ministros. Yo quisiera el voto de los ministros, ese es el que cuenta para que pueda yo acceder a esta posición tan importante.