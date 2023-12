El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió otra vez en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez por detener la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, por la resolución en el caso del gobernador Nuevo León y por cancelar el decreto presidencial que impedía la venta de vapeadores.

“Eso que hizo el ministro Laynez en un mes, tres decisiones, de un ministro. ¡Fíjense! Resuelve el Poder Legislativo que ya no usen un fideicomiso, de 15 mil millones, incluso la presidenta (de la SCJN) decide que va a destinar esos recursos para la reconstrucción de Acapulco y luego, no sé si no le hicieron caso, era un truco ya ensayado de antemano, y empiezan los mismos jueces a ampararse, pero llega a la Corte y el ministro Laynez decide suspender la decisión del poder Legislativo, de otro poder”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 14 de diciembre en Palacio Nacional.

Recodó que el ministro Laynez suspendió las dos designaciones de gobernador interino o encargado que se hicieron en Nuevo León, con lo que Samuel García tuvo que dejar sus aspiraciones presidenciales y regresó al cargo.

“En Nuevo León, como están subordinados al bloque conservador no le convenía al bloque conservador que hubiese otro candidato”, refirió el Presidente.

Criticó que el ministro Laynez se “avienta” la cancelación del decreto presidencial para que no se comercialicen los vapeadores: “No se midió y si hacen la revisión, argumenta, o esgrime que afecta la relación comercial mercantil y la salud dónde queda”.

Reiteró que antes de que termine su sexenio, enviará una iniciativa de ley para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos o vapeadores.

