Tribunal ordena a Tv Azteca pagar más de 2 mil mdp al SAT; cobro es excesivo, dice Grupo Salinas

Por unanimidad la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) condenó a TV AZTECA SAB de CV a pagar a Hacienda más de 2 mil 447 millones 748 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos de la venta de sus acciones.

De este modo, el TFJA reiteró que TV AZTECA debía ser sancionada por la falta de pago de ISR al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por las ganancias que obtuvo al vender sus acciones.

“De acuerdo a que con la mecánica del procedimiento para calcular la ganancia o pérdida por la venta de acciones la actora no logra desvirtuar lo resuelto por la autoridad y por ende se confirmó que no se cumplió con lo que refiere a la fracción III del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta ya que la accionante adicionó, para efecto de determinar la ganancia o pérdida de la enajenación de acciones, pérdidas que no fueron obtenidas por las personas morales emisoras de las acciones”, dijo el magistrado Carlos Chaurand, ponente del asunto.

Grupo Salinas llevará caso a instancias internacionales

Al respecto, Grupo Salinas informó que continuará defendiéndose para evitar el pago de lo que consideró “cobros erróneos y excesivos”.

“Este es un proceso legal, desde hace más de una década, que continúa y en el cual seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos de lo que consideramos cobros erróneos y excesivos, mismos que parten de una estimación de base ilegal e injusta.

“TV Azteca y Grupo Salinas, como cualquier empresa en México, contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades. Por lo tanto, en estricto apego a la ley, recurriremos a las múltiples instancias correspondientes que nuestro marco legal contempla para así dirimir nuestras diferencias con las autoridades fiscales", anunció a través de un comunicado.

aosr/ml