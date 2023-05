Luego de que ayer informara que “van muy bien” las negociaciones para que Grupo México compre Banamex y que ve “con buenos ojos” la operación, está mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con Germán Larrea, dueño de Grupo México.

Tras su conferencia mañanera, López Obrador se reunió con el empresario en Palacio Nacional.

Después de poco más de una hora, Germán Larrea salió del recinto histórico a las 11:05 por el acceso de la calle Corregidora sin dar declaraciones.

Ayer en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “van muy bien” las negociaciones para que Grupo México, de Germán Larrea, compre Banamex y aseguró que ve “con buenos ojos” la operación, aun cuando, reconoció, tiene diferencias con el empresario “pero ese es otro cantar”.

“Tenemos información que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México, y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos, de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación.

“Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación, porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces, sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y, si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, ese es otro cantar; en el caso de la venta o compra del banco no hay problema”, señaló.

El Mandatario federal rechazó que su gobierno esté poniendo “peros” a esta compra, pues afirmó que se están cumpliendo las sugerencias que hizo para la venta: que sea capital mexicano, que no se despida a los trabajadores, que se mantenga en México el patrimonio cultural que posee Banamex y que paguen impuestos por esta compra-venta“.

Con información de Alberto Morales