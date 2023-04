El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al padre Alejandro Solalinde, con quien dialogará sobre una eventual reforma al INM, esto luego de la tragedia del incendio en una estación migratoria provisional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde han fallecidos 40 personas y 27 más resultaron heridas.

El vienes pasado, el presidente López Obrador reveló que ya se trabaja en una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) y crear un consejo externo para que no se violen los derechos humanos de los migrantes.

Lee también: Vinculan a proceso a cinco detenidos por incendio en estación migratoria

Detalló que este plan se comenzó a trabajar con el padre Alejandro Solalinde desde hace 10 días, antes de tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua “pero nos agarró esta situación”.

“Hace 10 días, una semana, hasta les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema, antes de la desgracia, y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear un consejo, y le dije: 'Aunque tú no puedes legalmente, sí de manera honoraria, que estés'. Un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja”.

Lee también “Me partió el alma”: AMLO afirma que la muerte de 39 migrantes es uno de los momentos más difíciles en su gobierno

Con información de Pedro Villa y Caña

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm