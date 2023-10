Luego que este fin de semana la Secretaría de Marina (Semar) tomara oficialmente el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aeropuerto capitalino queda “en buenas manos”, pues afirmó que desde la llegada de la Marina ya no hay tráfico de drogas ni de personas, ni corrupción, ni robo de maletas y “hay orden, que hacía falta”.

En breve entrevista con medios locales en Campeche, a su llegada a la supervisión del Tren Maya en la estación San Fernando, el jefe del Ejecutivo federal acusó que quienes “critican por criticar” se les olvida que en el sexenio de Felipe Calderón y con Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad, el ACIM estaba controlado por el Cártel de Sinaloa.

“¿Queda en buenas manos el Aeropuerto de la Ciudad de México?”, se le preguntó.

“Sí, claro que sí. Ese aeropuerto, nada más para los que critican por criticar y padecen con todo respeto, amnesia, se les olvidan las cosas, ese aeropuerto lo llegó a manejar el Cártel de Sinaloa cuando estaba Felipe Calderón y García Luna. Ellos manejaban al aeropuerto. De repente aplicaban una clave, creo que '20-45', '30-45' y todo para voltear a ver para otro lado y se paraba el aeropuerto y bajaban mercancía y ya volvía otra vez a la operación en el aeropuerto.

“Entonces ahora es la Secretaría de Marina (quien tiene el control). Ya no hay ni tráfico de droga, ni contrabando, ni tráfico de personas, no hay corrupción, no hay robo de maletas. Hay orden, que hacía falta”, respondió.

