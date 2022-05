Tras desacatar cita, Monreal exige a Álvarez-Buylla no faltarle el respeto al Senado

Luego de que la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, desairó la reunión de trabajo con senadores a la que había sido convocada este miércoles, “por problemas de agenda”, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, le exigió que no le falte el respeto al Senado de la República.

“Le hago una llamada de atención para que no incurra en una falta de respeto, porque no se va aceptar un desaire o desprecio a uno de los Poderes de la Unión, pues no puede desacatar una solicitud o una cita para comparecer ante el Congreso, expresó.

En entrevista, el legislador zacatecano recordó que una de las facultades constitucionales que tiene el Congreso es la de citar a comparecer a los funcionarios públicos de cualquier nivel, quienes están obligados a acatar esta medida de control.

Todos los funcionarios, señaló, están obligados a comparecer cuando el Legislativo así lo determine, por lo cual, indicó, el que no asista la directora a una cita, representa una mala señal, “no es conveniente que al Congreso se le desprecie, no le ayuda a la República”.

Monreal Ávila dijo que espera que sólo se trate de un asunto de carácter personal, por lo que “respetuosamente la conmino a que haga caso de las citaciones que mediante la Comisión de Ciencia y Tecnología le están haciendo, y que no sea omisa en su responsabilidad como servidora pública”.

El presidente de la Jucopo adelantó que el Senado volverá a citar a la directora del Conacyt para que acuda, “por lo que tiene que venir a dar cuentas; y no es necesario enviarle una lista de los temas, porque las y los senadores son libres de emitir sus preguntas y sus réplicas”, advirtió.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado había citado a Álvarez-Buylla a que compareciera este 25 de mayo, pero la funcionaria no asistió con el argumento de que tuvo problemas de agenda que le impidieron atender la convocatoria de los senadores.

“Le informó que por cuestiones de asuntos programados con antelación que ha sido inviable posponer, me es imposible atender su amable invitación”, explicó en un oficio dirigido al senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de dicha comisión legislativa.

maot