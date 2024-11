Tras 10 días, liberan a mujer china y a sus tres hijos que estaban retenidos en el AICM; buscan refugio en México

El Instituto para las Mujeres en la Migración A. C. (IMUMI) informó que una mujer de nacionalidad china y sus tres hijos de 7, 9 y 11 años, que buscan protección en México, fueron liberados tras 10 días de detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El IMUMI, aseguró a EL UNIVERSAL que la familia se encuentra bien y se mantiene en un hotel de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el IMUMI destacó que la familia contaba con una orden de liberación desde el pasado 13 de noviembre, sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) los mantenía retenidos.

Resaltó que “Al INM se le olvida que la niñez, la adolescencia y las familias no pueden ser detenidas y que las personas que buscan protección internacional, independientemente de la documentación que tengan, no pueden ser rechazadas.”

Además, la ONG explicó que el INM no justificó una razón por la cual no dejaban entrar a la familia al país, solamente específico que no cumplían con los requisitos y tampoco se les entregó a las personas de origen chino algún documento que señalaba el motivo del rechazo.

La familia integrada por una mujer y sus tres hijos de 7, 9 y 11 años “se encontraba en condiciones inhumanas: en una habitación custodiada, con colchonetas sucias y un aire acondicionado excesivamente frío, sin más luz que la artificial durante las 24 horas del día y alimentados de comida rápida proporcionados por la aerolínea que los transportó”, denunció el IMUMI.

CNDH pide al INM implementar mecanismos de atención inmediata a extranjeros

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ayer realizó un llamado al INM para implementar mecanismos de atención inmediata que impidan que personas extranjeras en condiciones de vulnerabilidad se encuentren en estancias provisionales durante periodos de tiempo prolongados, debiendo garantizar el trato digno hacia dicho sector poblacional.

“La Comisión Nacional considera que la autoridad migratoria en México debe garantizar en todo momento los derechos de las personas migrantes, más aún cuando se encuentren involucradas familias, así como niñas, niños y adolescentes, por lo que se hace un llamado al INM para que realice las acciones conducentes”, argumenta el comunicado.

Respecto al caso, el organismo afirmó que personal adscrito a la Dirección de Atención a Personas Migrantes de la Quinta Visitaduría General, solicitó información a la autoridad responsable, instancia que comunicó estar gestionando la misma para dar respuesta inmediata a la solicitud de esta Comisión Nacional.

Además, personal de la CNDH acudió al AICM para verificar las condiciones de salud en las que se encuentraba la mencionada familia, así como su situación migratoria, por lo que aseguraron continuar brindando atención puntual al asunto.