Tragedia en tráiler de Texas. Una búsqueda sin certeza

San Antonio, Texas.— Carlos Cabrera Pérez llegó el jueves 30 de junio a San Antonio desde Dallas, para buscar a su primo José Antonio Pérez Ramírez, cuya credencial, según señaló, apareció en el tráiler donde murieron 53 migrantes el pasado lunes.

“No sé si está entre los vivos, entre los fallecidos o no identificados. No nos han dado información de nada”, dijo Carlos, quien se encontraba en el memorial que ha erigido la comunidad en la ciudad texana.

Carlos contó que en Celaya, Guanajuato, de donde es originario su primo, la gente dice que José Antonio ya falleció. Pero él sólo sabe que su familiar iba a cruzar por Laredo.

“Voy a llegar a Texas, no sé si a Dallas o San Antonio”, le platicó José Antonio. Fue la última comunicación que tuvo con él antes de, supuestamente, subirse a un tráiler.

Carlos es el único pariente de José Antonio que radica en Estados Unidos, por lo que es quien ha tenido que presentarse en el consulado para pedir informes.

La esposa e hija de su primo han acudido a la Secretaría de Relaciones Exteriores en Celaya, pero no tienen avances.

Comenta que hay una lista de gente fallecida, pero que le dijeron que no quieren cometer errores y quieren estar seguros de la información.

“Hay una lista de gente fallecida, pero no quieren dar nombres por error, quieren estar seguros. No sabemos nada, más que eso. El consulado no nos apoya para nada”, se queja Cabrera López.

Antes de viajar a San Antonio, Carlos llamó por teléfono en repetidas ocasiones al consulado, pero no le daban información. Hasta que llegó a San Antonio, aunque sólo le pidieron sus datos.

El cónsul de México en San Antonio, Rubén Minutti, ha comentado que se han recibido cerca de 100 llamadas de familiares preguntando si sus seres queridos están entre los migrantes fallecidos, lo que refleja la crisis migratoria.

Carlos Cabrera señala a EL UNIVERSAL que sólo pide apoyo para que busquen a su primo, porque él, como migrante, no se siente con la libertad de hacerlo.

Eso sí, asegura que no se irá de San Antonio hasta que lo encuentre o sepa algo.