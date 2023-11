Luego de que Manlio Fabio Beltrones (PRI) anunciara que buscará llegar al Senado en las elecciones de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este martes que “Todos tienen derecho a participar” y no se le debe de impedir a nadie que participe en el próximo proceso electoral.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que a nadie se le puede impedir participar en el proceso electoral de 2024 y confió en que la gente tome una buena decisión.

“Todos tienen derecho a participar. Y no hay que impedirle a nadie que participe y dejar que sea el pueblo el que resuelva, tenerle confianza a la gente, tenerle confianza al pueblo. Además, son como pruebas de cuánto hemos avanzado como sociedad. Y como yo soy optimista, muy optimista, porque me consta que la gente está muy consciente, muy avispada, muy politizada, pues estoy tranquilo.

“Sí tienen derecho todos y dejar que el pueblo decida libremente”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que de acuerdo a su experiencia política el pueblo es leal y agradecido.

“Primero por cuestiones personales, por mi experiencia, yo les tengo mucha confianza a la lealtad del pueblo. Yo no creo en lo que sostienen los conservadores de que el pueblo es malagradecido, no, el pueblo es muy leal. Yo me debo al pueblo, llegué hasta aquí por el pueblo”, dijo.

maot