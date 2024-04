El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la Guardia Nacional no llegó al linchamiento de los presuntos secuestradores y feminicidas de la niña Camila, en Taxco, Guerrero, porque “todo surgió de repente.

"Sí, no, no, no llegó (la Guardia Nacional) porque se dieron las cosas, pues de repente y no pudieron llegar”.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que las autoridades municipales quedaron rebasadas y no pudieron impedir el linchamiento de Ana Rosa “N” y de dos de sus hijos.

Lee también Caso Camila: Vinculan a proceso a Alex Estrada, segundo implicado en el feminicidio de la menor en Taxco

“Sí, así fue. No pudieron. Y así suele pasar, es muy difícil, ya, en una situación así, poner orden”.

Ana Rosa "N” y sus dos hijos fueron golpeados por pobladores que los identificaron como presuntos autores asesinato de la menor, tras revisar las cámaras de seguridad de diversas viviendas.

Lee también Caso Camila: Fiscalía de Guerrero logra vinculación a proceso de José “N” por feminicidio





























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot