Expertos en materia electoral calificaron como una “enorme irresponsabilidad” y “terrible” la crisis interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde un grupo de magistrados busca la salida de la presidencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces IFE (hoy INE), aseguró que la crisis interna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una combinación de factores internos y externos.

“Externamente habría personajes vinculados al oficialismo alentando esta situación, combinado con pleitos internos, grillas de carácter administrativo, personal, egos, probablemente sea una combinación de los dos. En nada beneficia.

“Es una enorme irresponsabilidad que en el momento político que nos encontramos, por diferencias, por razones personales, egos o grillas se genere esta situación y por cierto a la persona que más perjudica es a la posible ganadora de la Presidencia, Claudia Sheinbaum”, dijo.

El exconsejero electoral Marco Baños Martínez explicó que es un tema absolutamente inadecuado e innecesario, porque sería la tercera vez que una presidencia del TEPJF no termina su periodo.

“Primero fue la magistrada Janine Otálora a la que obligaron a renunciar, después el magistrado José Luis Vargas que tenía una relación muy incómoda con sus pares, y hoy Reyes Rodríguez que dice que se trata de presiones por las posiciones que tenían a su cargo los anteriores magistrados que concluyeron, Indalfer Infante y José Luis Vargas”, señaló.

Agregó que habría que conocer las razones de los otros magistrados para saber qué está pasando, pero habla de una situación de “descomposición interna”, falta de capacidad de diálogo y acuerdos por parte de los magistrados.

“El tema es que a final de cuentas dañan al Tribunal Electoral en cuanto a su credibilidad, y en cuanto a la congruencia con que este órgano jurisdiccional debe de conducirse en el marco de un proceso electoral vigente”, expuso.

Ugalde Ramírez, fundador de Integralia Consultores, consideró que es preocupante este intento de debilitar al TEPJF.

“En los primeros dos años de la presente administración hubo una suerte de complacencia o sumisión frente al gobierno, por una influencia indebida de Julio Scherer Ibarra, entonces consejero jurídico de la Presidencia, por esa razón José Luis Vargas fue removido por sus compañeros”, detalló Ugalde Ramírez.

Aseguró que en los dos últimos años con Reyes Rodríguez Mondragón, el Tribunal Electoral se ha mantenido independiente, legal, actuando de manera correcta.

“Esta petición de renuncia que se oficializó en sesión pública suena muy rara, no veo razón alguna para que ocurra, no veo cuál es la razón de fondo, me preocupa muchísimo. No hay ninguna necesidad de generar este tipo de contaminación, este ruido y esta incertidumbre, es un despropósito”, precisó.

A diferencia de Ugalde Ramírez, Baños Martínez expresó que se trata de un asunto interno y consideró que “no veo que el gobierno federal estuviera metido en un tema de presión a la presidencia del TEPJF”.

Descartó que Rodríguez Mondragón sea una persona “incómoda” para la llamada Cuarta Transformación, porque al final de cuentas lo dejaron llegar.

“Recuerden que se habló mucho de la oposición que tuvo el gobierno, si eso fuera cierto, que hay una presión para Reyes Rodríguez de parte del gobierno, querría decir que hay magistrados que se prestan a recibir instrucciones del gobierno federal, lo que sería muy lamentable para la composición del Tribunal Electoral, pero eso no lo veo”, expresó.

Baños Martínez apuntó que es terrible esta crisis para el buen funcionamiento de una autoridad que tiene como propósito central garantizar el control de legalidad del proceso electoral, revisar que haya apego a la legalidad en los actos de las autoridades administrativas, de los candidatos y de los partidos, y empiezan por no respetar los periodos que tienen asignados los presidentes del propio Tribunal Electoral.