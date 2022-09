Temor tras sismo 7.7: “Palillos” sostienen vivienda en la Nápoles

Erika Jiménez, su esposo y su hijo viven con la angustia y temor de que los 15 puntales que sostienen su departamento y tres niveles de pisos que forman su edificio fallen y colapsen, puesto que desde el sismo de septiembre de 2017 se registraron fracturas en la trabe de carga, situación que empeoró a raíz del movimiento telúrico del lunes, al aumentar el número de grietas y de daños en los acabados.

Comentó a EL UNIVERSAL que pese a que los desperfectos se registraron desde hace cinco años, el Gobierno de la Ciudad de México no incluyó al inmueble ubicado en Filipinas 178, en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, como prioritario, ya que los daños no fueron catalogados como estructurales, por lo que ella y sus vecinos se organizaron, efectuaron estudios y colocaron los 15 puntales que sirven para sostener las trabes que son la base de los tres niveles del edificio. Su departamento se encuentra en el primer piso.

“En 2017 sí lo viví aquí, me quedé atrapada porque se cayó una tele y un mueble y no pude salir, me quedé con mi hijo. Lo único que hice fue quedarme parada y pedirle a Dios que no se me cayera el edificio. Posteriormente desalojamos el inmueble más de un mes, hasta que hicieron bien las reparaciones y nos indicaron que ya era habitable.

“Yo digo que es vivir en palillos. Estas trabes sostienen todo el peso. Nos juntamos los vecinos, hicimos estudios estructurales y pagamos los puntales. En aquel entonces nos comentaron que costaría más de 400 mil pesos repararlo. Muchos no pagan el mantenimiento, menos van a querer cooperar para solucionar el problema ahorita”, relató.

Erika mencionó que en los últimos días el secretario de Gobierno, Martí Batres, acudió al edificio que fue construido desde 1985 e instruyó a atenderlos, lo anterior ante la ayuda legal que han emprendido para que la administración capitalina los tome en cuenta. Sin embargo, a raíz del sismo de este lunes 19 de septiembre, el primer compromiso fue verificar y atenderlos.

“Estamos hablando que hace cinco años nos cobraban 400 mil pesos, ahorita no quiero imaginar cuánto nos van a cobrar, los materiales han subido de precio. No hemos hecho otra solicitud de proyecto, sólo le hemos pedido al gobierno más atención para que nos ayuden a repararlo”, dijo.

“El gobierno no nos ha apoyado nada desde hace cinco años. Apenas Protección Civil, y ya nos están poniendo atención”, indicó.

Erika añadió que esta semana, de acuerdo con el compromiso de la administración local, acudirá personal de la Comisión para la Reconstrucción.

Dijo que los puntales requieren calibrarse, pues con el paso del tiempo ya sufrieron un desajuste.