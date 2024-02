El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al señalar que dan mal ejemplo al Poder Judicial de la Federación

En su libro ¡Gracias!, del cual EL UNIVERSAL tiene una copia, el Mandatario señala que como es natural han habido resistencias de quienes abusan de los cargos y en algunos casos, se recurrió a juicios de amparo unas chicanadas pseudo legales, “como el caso vergonzoso de los ministros de la corte que le dan el mal ejemplo en el Poder Judicial”.

“Sumando todas sus canonjías ganan 700 mil pesos mensuales y abusando o malinterpretando su autonomía, sostienen dos fideicomisos para esos fines de 20 mil millones de pesos, los cuales, aun cuando ya fueron cancelados por el Congreso siguen vigentes y no se ha podido devolver ese dinero a la Tesorería de la Federación porque los ministros integrantes del Poder Judicial interpusieron amparos al por mayor y el ministro Javier Laynez resolvió improcedente la aprobación por el Congreso y están violando la constitución y actuando descaradamente como juez y parte”.

En su libro –editado por Planeta- el Mandatario dice que con la “Cuarta Transformación”, a diferencia de antes ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones económicas y financieras que no pagaban impuestos y no se derroche de presupuesto que es el dinero del pueblo

A manera de reflexión, López Obrador presume que está por concluir la "primera presidencia del pueblo y por empezar una nueva etapa de transformación".

Por ello convoca a todo a todos sus simpatizantes a iniciar esta nueva etapa con el mismo entusiasmo de siempre.

“Sigamos avivando conciencias adormecidas y organizando los ciudadanos. Que no los angustie y detenga el qué dirán nuestros adversarios. Lo más importante es sentirnos bien con nosotros mismos con nuestras conciencias y con el prójimo. Además la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena”.

