La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei defendió cada una de sus designaciones de encargadurías de despacho, tras afirmar que tienen las credenciales para el cargo; además, acusó que hay una “narrativa perversa” contra estos nombramientos, que están dentro de sus facultades.

En la sesión del Consejo General, afirmó que no se pone en riesgo el proceso electoral y que van avanzando conforme a los tiempos, como también coincidieron las consejerías.

A su vez, algunas consejerías dijeron que si bien no estaban de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral, que ampliaba las facultades de la presidencia para designar encargadurías de despacho, también daban un voto de confianza a los funcionarios recién nombrados.

“Vuelvo a insistir, es una narrativa perversa que no se sostiene, esas personas que tienen altísima capacidad para estar al frente”, subrayó.

“Hoy no podemos decir que al frente de los cargos fundamentales de este Instituto no hay gente con preparación o hay gente en la que tendríamos que tener duda, o que es de X o Y tendencia o de color. No, es gente que aquí se ha formado. Y los que estamos aquí debiéramos de estar orgullosos de que en nuestras áreas se estén gestando estos niveles, esta posibilidad de llegar a ser parte del círculo más alto de toma de decisiones en este instituto y que pueden venir de cualquier estado”, expresó.

Afirmó que designar encargadurías de despacho no es unilateralidad, sino que es parte de sus responsabilidades para garantizar la continuidad y operatividad de cada una de las áreas.

“No vamos a vigilar hoy a los encargados; los vamos a vigilar siempre: encargados o designados, no es porque hoy sean producto de una decisión unilateral que vamos a vigilar a todas estas personas. No, compañeros, consejeros y consejeras, hay que vigilarlos siempre con designaciones firmes o con encargadurías, y no solamente a ellos, a toda la cascada que se viene en cada una de las direcciones y áreas”, aseveró.

Sobre la encargada de la Dirección de Prerrogativas y Partidos, Yessica Alarcón, por ejemplo, dijo que ha sido asesora de consejerías, entre otros cargos en la estructura del Instituto, por lo que está preparada para asumir dicho puesto.

