Suspenden por presunta corrupción a magistrado que revisaba caso Santa Lucía

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó suspender indefinidamente al magistrado federal, Jorge Arturo Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México, por supuestamente registrar inconsistencias “graves” en sus finanzas.

Derivado de esas inconsistencias, el CJF inició una investigación contra el magistrado, quien tiene pendientes diversas revisiones sobre las suspensiones y amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

La resolución del CJF fue dada a conocer por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien rehusó dar el nombre del magistrado y detalles sobre las inconsistencias “graves” alegadas para suspenderlo.

“Derivado de la política de cero tolerancia a la corrupción, que he venido encabezando, el día de ayer, el pleno de la Judicatura Federal determinó suspender a un magistrado de circuito, del primer circuito por inconsistencias graves en su situación financiera.

“Esta es una decisión de la mayor importancia, porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante, por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación”, indicó el ministro en conferencia de prensa.

Fuentes federales confirmaron que el magistrado Camero Ocampo no ha sido notificado de la resolución del CJF, por lo que hoy participó de manera habitual en la sesión del Tribunal Colegiado.

Como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción y al nepotismo, el ministro Zaldívar anunció que el CJF acordó regular las readscripciones de jueces y magistrados para evitar conflictos de interés e investigar posibles actos de corrupción.



“A partir de mi llegada a la presidencia de la Corte y consecuentemente del Consejo de la Judicatura Federal, hemos venido utilizando las readscripciones precisamente para ir rompiendo los conflictos de interés que se dan en ciertos tribunales y en ciertos circuitos por el nepotismo. Hay tribunales y hay circuitos que están realmente inundados por redes familiares y que esto genera no pocos conflictos de interés, hemos estado combatiendo esta práctica a través de las readscripciones y también nos han servido para romper redes de probable corrupción o donde tenemos sospechas de que hay corrupción”, comentó.

Agregó que las redes de nepotismo están en prácticamente todos los Circuitos de la República por lo que además el CJF acordó eliminar el llamado “pase automático” para que las ratificaciones de jueces y magistrados se den mediante el cumplimiento de diversos requisitos.

“Aquellos que son negligentes, o que no son éticos, o que no tienen un estándar mínimo para merecer la confianza de la ciudadanía no sean ratificados, estoy convencido que un Poder Judicial más honesto, es un Poder Judicial más independiente, un Poder Judicial con juezas y jueces de calidad, es un Poder Judicial más independiente”, precisó.

ml