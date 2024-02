La diputada federal Susana Prieto renunció a la bancada de Morena, tras denunciar que su propio grupo parlamentario y el coordinador Ignacio Mier, han ejercido violencia política en razón de género en su contra, y han bloqueado la aprobación de la reforma de las 40 horas laborales.

“Soy víctima de violencia política en razón de género y esta violencia ha sido ejercida por el diputado Ignacio Mier Velasco. Todo mundo sabe lo que ha pasado con mi iniciativa de la reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, pareciera que esto es un proyecto que se aleja día con día de la realidad”, declaró.

En conferencia de prensa, la legisladora puntualizó que no había renunciado a Morena porque su iniciativa se convirtió en dictamen desde el pasado 25 de abril, pero detalló que ahora la siguen bloqueando.

Lee también Reducción de jornada laboral a 40 horas… ¿ya entró en vigor? Esto es lo que sabemos

“Ha sido todo un infierno para mí, hablarles por teléfono y que no me contesten, que se den media vuelta cuando me ven para evadir que estoy presente, andarlos persiguiendo, que me anulen, y muchas humillaciones más que me han hecho”, expuso.

Susana Prieto dijo que la reforma cuenta con la mayoría legislativa para ser aprobada, pero que pues alguna razón que desconoce, Morena no está colaborando para avalar el dictamen.

“Ustedes saben cómo he luchado porque pase al salón de plenos, se tienen las dos terceras partes, he hablado con diputados del PAN que están dispuestos a votarla y a decir que sí, entonces, estos meses que me quedan pondré alma, corazón, y vida en que esta iniciativa de la reducción de jornada laboral por fin sea votada En beneficio de 57 millones de trabajadores y trabajadoras”, insistió.

La congresista detalló que a partir de hoy es una diputada independiente, y aseguró que no se irá a ningún otro grupo parlamentario.

“No quiero que el pueblo de México me trate a mí de una traidora, yo no soy Lily Téllez, no me voy a ir al PAN, no me voy a ir a MC, no me voy a ir al PRD, no me voy a ir al PRI, no me voy a ir a ningún partido político, a partir de hoy soy diputada independiente”, concluyó.

Lee también AMLO propone que se abra la discusión sobre la reforma para reducir jornada laboral a 40 horas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv