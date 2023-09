La senadora panista Xóchitl Gálvez, aseguró que “el estado que guarda México es deplorable”, pero advirtió que “pronto va a estar mucho mejor” “con una Presidenta que sí asuma su responsabilidad”. Lo hizo mientras la bancada de Morena se salió del salón de sesiones de San Lázaro.

Lo anterior al inicio de su discurso al participar en la sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura.

“El estado que guarda México es deplorable, pero con el esfuerzo de todas y todos, pronto va a estar mucho mejor. Le pese a quien le pese la ley sí es la ley, nunca más una presidencia en el quinto año de gobierno que le siga echando la culpa a los demás, necesitamos una presidenta que asuma su responsabilidad, necesitamos ya devolverle la paz a la gente y regresarle el miedo a los criminales”, declaró la legisladora seguirá por el grito de “preeesidenta, preeesidenta” por parte de legisladores del PRI, PAN y PRD.

Durante su discurso, la senadora denunció que López obrador “traicionó” la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor.

“Tenían todo para hacer realidad la transformación; respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas cámaras, y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad, no hubo transformación hubo destrucción y hoy en este quinto informe sabemos que México no solo no está mejor, sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración”, declaró.

Galvez Ruiz señaló que “los datos no mienten” y que el gobierno de morena fracasó materia de seguridad, pues al día de hoy van más de 164 mil homicidios dolosos.

“164 mil familias enlutadas que están sufriendo la pérdida de un ser querido, no solo no han dado resultados han lastimado a nuestras fuerzas armadas, no merecen el ejército y la Marina los malos tratos que reciben de su comandante supremo”, detalló.

La legisladora dijo que México necesita una nueva estrategia de seguridad bajo los principios de inteligencia, corazón y firmeza.

Casi al final de su posicionamiento, los legisladores del PAN, PRI y PRD, encabezados por sus coordinadores parlamentarios, Jorge Romero, Alejandro Moreno y Luis Espinosa Cházaro, se subieron a la tribuna para gritar en coro: “Xóchitl, Xóchitl” y “presidenta, presidenta”, y arroparla en el recinto legislativo.

Aunque la senadora Gálvez estaba ronca, la presidenta de la Mesa Directiva Marcela Guerra tuvo que pedirle hasta tres veces que concluyera su discurso, porque no terminaba de exponer sus propuestas.

