El año pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador subejerció los recursos para la vacunación nacional y para la operación de la paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex). Además, hizo modificaciones a través de la Secretaría de Hacienda al presupuesto que le autorizó la Cámara de Diputados para utilizar el dinero de manera discrecional, lo que ha sido calificado como “desvío de recursos” por legisladores.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 los diputados aprobaron 14 mil 21 millones de pesos para el programa de vacunación argumentando la necesidad de fortalecer la aplicación de biológicos a nivel nacional.

La Cámara Baja aprobó el monto sin cambios, pero después Hacienda hizo modificaciones y la bolsa fue reducida a 4 mil 935 millones 500 mil pesos para las diferentes campañas de vacunación; sin embargo, se desconoce a dónde se redirigieron casi 10 mil millones.

Por si fuera poco, de los 4 mil 935 millones al término de 2023 se ejercieron sólo 2 mil 951 millones, es decir, hubo un subejercicio de 41%.

La Secretaría de Salud (Ssa) justificó la variación de gasto y señaló en el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2023, que se debió a “menores erogaciones a los programas de atención a la salud, medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social y vacunación”.

Del total de recursos para vacunación destacan dos rubros: el primero por más de 5 mil 600 millones para menores de edad y el segundo por 834 millones para adultos.

Del primer caso se argumentó que se requerían tales recursos para fortalecer la aplicación de biológicos a nivel nacional, particularmente en los niños.

“El programa de vacunación trabajará en identificar los municipios con bajas coberturas de vacunación en menores de cinco años, a fin de generar estrategias que permitan disminuir barreras y lograr acceso efectivo a los servicios de vacunación, priorizando a grupos en situación de vulnerabilidad mediante la implementación de campañas de comunicación social dirigidas a toda la población mexicana, principalmente a los responsables de niñas, niños y adolescentes, con el fin de reforzar la vacunación con criterios de línea de vida”, detalló la Ssa al solicitar los recursos.

De los 5 mil 601 millones 725 mil 740 pesos aprobados, Hacienda hizo modificaciones a la baja y la bolsa para ese fin pasó a mil 971 millones 363 mil 99 pesos sin que se sepa a dónde se redirigió ese dinero. Además, al término de 2023 se ejercieron sólo mil 178 millones de pesos, es decir, que se incurrió en un subejercicio de 41%.

En el segundo rubro, de acciones de vacunación para mayores de edad, se aprobaron 834 millones de pesos, pero semanas después Hacienda redujo el gasto 65%, dejando sólo 295 millones 412 mil pesos. El destino de los 539 millones que quitaron se desconoce. De los 295 millones que dejaron, al término del año sólo se ejercieron 176 millones 363 mil pesos, es decir, hubo subejercicio de 41%.

En el caso de Birmex, la historia es similar. Se transformó de empresa a paraestatal por mandato del presidente López Obrador para que contara con una distribuidora del Estado mexicano: “Una distribuidora de medicamentos, de equipos y de vacunas para llevarlos a todos los pueblos de México”, dijo.

Cuando se discutió el presupuesto para 2023, la Secretaría de Salud solicitó para Birmex más de 23 millones de pesos. Pidió dichos recursos con el argumento de que resultaba imperante que México garantizara la soberanía del Sistema Nacional de Salud “mediante el acceso eficiente y oportuno a biológicos y medicamentos esenciales.

“Se le dará atención a la distribución y comercialización de medicamentos, vacunas, biológicos e insumos para la salud a través de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., a través del programa presupuestario Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos”.

Fue así que los congresistas aprobaron para Birmex una bolsa de 23 millones 291 mil 841 pesos, que incluso se incrementó a 27 millones 373 mil 570 pesos mediante una adecuación presupuestal de la Secretaría de Hacienda.

De ese total, de enero a diciembre, de acuerdo con los informes trimestrales de Hacienda, se ejercieron solo 5 millones 534 mil 256 pesos, es decir, un subejercicio de 80%.

Para los diputados federales Saúl Tellez y Éctor Jaime Ramírez, la forma en que se ejercieron los recursos destinados a la vacunación y a la operación de Birmex “no es otra cosa que desvío de recursos”.

“Es muy grave encontrar que en el caso de Birmex y del programa de vacunación se haya tenido, primero, la modificación a la baja gravemente y después, subejercicios importantes. Son acciones que ponen en riesgo la salud de los mexicanos. Hay un manoseo completamente del presupuesto, es un desvío de recursos porque no está justificado. Desgraciadamente no se puede catalogar como ilegal porque la ley se los permite, pero no es éticamente aprobado ni moralmente aceptado”, declaró Téllez Hernández.

Recordó que interpuso una iniciativa para que las modificaciones presupuestales superiores a 5% de lo aprobado en San Lázaro sean votadas nuevamente por los diputados, la cual fue rechazada por la bancada de Morena y sus aliados.

En tanto, el diputado Ramírez Barba dijo que el de López Obrador “es un gobierno que ha engañado y ha sido mentiroso.

“Porque dice, por un lado, que invierte mucho en salud, pero como se puede apreciar en estos informes el gobierno finalmente hizo gran subejercicio en perjuicio de millones de mexicanos. Habla de una negligencia absoluta y para mí sí es ilegal e ilegítima porque si bien la ley lo permite, están dejando de ejercer miles de millones de pesos que no lo dicen pero se van al Tren Maya, al AIFA, a estos grandes proyectos que nada tienen que ver con la salud”, concluyó.

