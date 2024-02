El gobierno federal invertirá en la Megafarmacia 3 mil 614 millones 558 mil 125 pesos entre 2023 y 2024, casi mil millones de pesos más de lo que se informó el pasado 29 de diciembre (2 mil 700 millones de pesos), cuando fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El año pasado, con la adquisición del centro de distribución, ubicado en Huehuetoca, Estado de México, la adecuación de las naves industriales y el acondicionamiento de las áreas no techadas, se gastaron 1 mil 676 millones 649 mil 569 pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregados a EL UNIVERSAL vía transparencia.

Para 2024, el Ejecutivo federal desembolsará mil 937 millones 908 mil 556 pesos para el equipamiento en diversas áreas, como la de almacenamiento, la de preparación de pedidos y para movilizar medicamentos, acciones que tiene previstas terminar hasta el mes de abril.

Leer también: Zoé Robledo afirma que Megafarmacia cuenta con todos los medicamentos

Por esta razón aún no tiene la capacidad para almacenar un mayor volumen de medicamentos, como señaló este rotativo el pasado 31 de enero, en la nota “Megafarmacia, sin 99% de los medicamentos”.

La bodega recién inaugurada tendrá una vida útil de 30 años, hasta 2054, y en ese periodo el Estado deberá erogar 10 mil 800 millones de pesos para mantenimiento, operación y otros gastos.

Aunado a ello, por la premura con que fue echado a andar el proyecto, la Megafarmacia fue inaugurada y opera sin contar con factibilidad técnica, legal, económica y ambiental.

“Es un banco de reserva de medicina, para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando y lo voy a plantear a los del sector Salud”, fue como lo anunció el titular del Ejecutivo el 2 de agosto de 2023.

Aún está en trámite la obtención de la licencia de funcionamiento de la Megafarmacia, así como la autorización de funcionamiento por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la licencia de uso de suelo y los procedimientos normalizados de operación.

“Se cuenta con el visto bueno de Cofepris para poder convertir el centro de almacenamiento en uno de insumos para la salud, para lo cual se encuentran elaborando los procedimientos normalizados de operación”, se detalla en el Proyecto de Inversión en Cartera.

La dependencia federal también identificó riesgos de ejecución del proyecto que alberga la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México, entre los que se encuentran: la disponibilidad de la totalidad de los recursos presupuestales para instalar e implementar el proyecto, y un posible retraso en la ejecución de obras, lo que atrasaría “los tiempos de terminación del proyecto”.

Además, la SHCP reconoce que se corre el riesgo de que haya un aumento de costos del proyecto por fenómenos inflacionarios, que disminuiría su alcance, ya que hasta abril de 2024 plantea invertir 2 mil 214 millones de pesos en equipamiento y reacondicionamiento.

En cuanto a la factibilidad ambiental, la Megafarmacia también tiene en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una solicitud de excepción de manifestación de impacto ambiental, que sirve para estimar las modificaciones al ambiente derivado de su operación.

“Las obras señaladas en el proyecto no implican una afectación significativa que modifique o altere ni temporal ni permanentemente el sistema ambiental del área actual. Por ello, se considera que la obra no causará desequilibrios ecológicos ni se rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente, por lo que no es necesario sujetarse al procedimiento de autorización en materia de impacto ambiental”, refiere el proyecto de inversión.

AMLO mete reversa y subroga operación de Megafarmacia

La Megafarmacia tiene subrogada su operación, a pesar de que desde 2020 el presidente López Obrador prometió que terminaría con esta práctica para mejorar los servicios de salud, porque consideraba que era un abuso.

“Vamos a terminar con los abusos que se cometían en la famosa prestación de servicios, la subrogación... Subrogaban hasta las guarderías y entregaban contratos a los particulares para manejar la salud”, aseguró el 25 de febrero de ese año.

Sin embargo, el gobierno federal pagará 304 millones 513 mil pesos anuales por la subrogación de la operación del servicio y el mantenimiento de la bodega, de acuerdo con el proyecto de inversión.

“La operación del servicio se realizará mediante la subrogación del mismo e incluye dentro de los mismos (sic) el costo de mantenimiento. Debido a que no existe una separación de costo por tipo de prestación de servicio, su estimación se realizó a partir de las declaraciones de los operadores, determinándose que representa 35% de los costos erogados por el operador logístico”, especifica el proyecto de inversión de la Megafarmacia.

Leer también: Megafarmacia, sin 99% de los medicamentos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.