A la Secretaría de Salud (SSa) se le asignaron 14 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos del 2023, para el Programa de Vacunación; sin embargo, al tercer trimestre de este año, tiene un subejercicio de más de 13 mil millones pesos, denunció el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN).

Ya que de enero a septiembre de este año, sólo ha erogado el 6.8% que equivale a 952 millones de pesos, lo que ha repercutido negativamente en la adquisición de diversas vacunas.

“Por eso la cobertura en vacunación está en sus mínimos históricos”, refirió a través de sus redes sociales.

Además de los inmunológicos del Esquema de Vacunación de la Secretaría de Salud, también hacen falta vacunas actualizadas contra Covid-19, señaló el diputado Ramírez Barba.

“De 14 mil millones para las vacunas, menos de mil millones se han ejercicio ¡Nada! ¡Por eso estamos sin vacunas contra las nuevas variantes de COVID19, sin vacunas contra influenza, VHP, BCG, que protejan a niñas y niños de enfermedades respiratorias, cáncer, sarampión, tuberculosis, poliomielitis, hepatitis!”, lamentó el legislador.

También expresó que la Secretaría de Salud tiene un subejercicio de 39 mil millones de pesos, y esos recursos han sido desviados a los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.

“La Secretaría de Salud tiene un subejercicio de 39 mil millones. Dinero que no llegó al sistema de salud. El Programa de Vacunación no ha ocupado 13 mil millones. Y dinero que no se gasta en salud, termina en las obras del Presidente”, añadió el diputado panista.