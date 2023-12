El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es “seguidor y apoyador” de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Presidencia, porque lo que pidió a los representantes de los medios de información que no le pregunten sobre la exjefa de gobierno porque no es objetivo.

“Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum, pues yo lo veo bien, todo lo veo muy bien, mejor dicho, no soy objetivo, la tengo en muy buen concepto, no soy objetivo, la considero una mujer extraordinaria honesta inteligente, inteligente, entonces no me pidan que yo de mi punto de vista.

“Porque no soy objetivo puedo parecer seguidor, apoyador, y sí tengo esa situación muy especial, ofrezco disculpas, pero no soy objetivo, la quiero mucho y la considero una mujer honesta, trabajadora, preparada, es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso”, dijo.

Al cuestionarle sobre personajes de la oposición con perfiles polémicos se han sumado a la campaña de la aspirante presidencial, el Mandatario dijo que Sheinbaum es “mucho muy inteligente, trabajadora, honesta y todo lo que ella hace es bueno, “no lo veo mal”.

Rechazó que ese tipo de personajes empañen al movimiento de transformación. “No, ella es lo mejor, lo mejor, y ya no puedo seguir hablando porque no vayan a pensar que estoy haciendo proselitismo, pero pues no me pregunten, porque no soy objetivo”.

Dijo que no ha podido ver el documental de Claudia Sheinbaum, pero es una funcionaria a quién conoce muy bien desde hace años, “y estoy muy contento, pero feliz, feliz, feliz, contentísimo. Nos queremos mucho, somos muy amigos”.

- ¿Le ha pedido consejos?, se le preguntó.

“No, no, no, si ella es muy inteligente, además yo ya termino, debería estar ya empezando a hacer fiesta mis adversarios, ya me voy, ya me faltan menos de 10 meses, ya que empiecen hacer las posadas”, expresó.

